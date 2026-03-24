“La televisión yo creo que murió... esto no es comunicación”, Georgina Duluc sobre los medios de RD

La comunicadora Georgina Duluc aprovechó su visita a República Dominicana tras varios años viviendo en el extranjero para hablar sobre los proyectos que piensa emprender en el país.

Durante una entrevista en "Esto no es radio", la presentadora, quien condujo la más reciente entrega de Premios Soberano, criticó el contenido de los programas actuales donde, según ella, se inventan historias sobre la vida personal de las figuras, mencionando el caso en particular de una "chica" a la que pensó "van a entrar a una cabina y la van a matar".

Señaló que su padre no tomó de buena manera su regreso a los medios de comunicación para conducir la premiación a causa de la situación que se vive en el oficio.

"Antes se jugaba, tú no sabías donde comenzaba la verdad y terminaba la mentira, ahora se lo inventan", recordó Duluc.

"Acabar con la gente no puede ser tu trabajo, tienes que ser una persona muy mala, muy mal ser humano, para vivir de acabar al otro, o sea, me disculpan, yo no sé cuál es la división que ustedes tienen, de lo que es farándula y la rastrería que se está haciendo", dijo.

"Al público, lamentablemente, le llega lo que le dan, si tú le das otra cosa eso va a consumir", añadió.

"Yo entiendo que hay muchas que no tienen un talento real, que tienen que recurrir a eso para ser famosas, para hacer likes, para tener views, y posiblemente eso es lo que les funciona, pero es un momento, en algún momento se darán cuenta de que eso no es, de que por ahí no es, a menos que eso sea la nueva comunicación, mal dicho, esto no es ninguna comunicación", aseveró.

Asimismo, Duluc negó que tenga planes de tener un programa de televisión y adelantó que el proyecto que realizará no será de entretenimiento.

"Hacer televisión no, la televisión yo creo que ya murió, si fuera algo de redes sociales, algún proyecto, otra cosa. Me gustaría hacer algo de temporada, que no me ate, porque yo viajo mucho y me gusta mucho viajar y también no estoy residiendo en el país. Me propusieron algo de temporada, no se entretenimiento, algo más serio, esa parte me gusta mucho, entonces pudiera ser que eso", explicó.