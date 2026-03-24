Muere actor de las telenovelas “Avenida Brasil” y “El Clon”, Juca de Oliveira

El veterano actor y dramaturgo brasileño Juca de Oliveira, ícono de las artes escénicas en Brasil, murió a los 91 años.

Juca, conocido por las telenovelas "El Clon" (2001) y "Avenida Brasil" (2012), había ingresado en el hospital Sírio Libanês de São Paulo el 13 de marzo con neumonía agravada por una afección cardíaca, según el portal G1.

El intérprete cumplió 91 años el 16 de marzo mientras estaba hospitalizado y falleció cinco días después.

En sus más de 60 años de carrera, Juca de Oliveira dio vida a legendarios personajes, entre ellos el villano Santiago Moreira, el padre de la malvada Carmina (Adriana Esteves), en "Avenida Brasil", el doctor Albieri en "El Clon" y Natanael en "El otro lado del paraíso", su último papel en televisión hace ocho años.

Sin embargo, su mayor pasión fue el teatro, donde llegó a participar en más de 60 producciones y escribir 11 obras.

En el cine, protagonizó la película "El caso de los hermanos Naves" (1967), un drama sobre Joaquim y Sebastião Naves, quienes fueron arrestados durante la dictadura del Estado Novo en la década de 1930 y torturados hasta confesar un crimen que no habían cometido.

Debutó en la pantalla chica en la telenovela "El Semidiós" en el año 1973.