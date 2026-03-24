Miley Cyrus regresa a la pantalla en el 20 aniversario de 'Hannah Montana'

Luciendo el cabello rubio y el flequillo característicos de "Hannah Montana", Miley Cyrus volvió a sus orígenes, celebrando los 20 años del programa de televisión que lanzó la carrera de una verdadera estrella del pop.

Cyrus se reunió con los miembros del reparto de “Hannah Montana” en Los Ángeles el lunes por la noche para el estreno del “Especial del 20 Aniversario de Hannah Montana”.

Cyrus declaró a Associated Press que este hito le ha dado la oportunidad de ver al personaje y la serie desde "una nueva perspectiva". Cyrus, que comenzó a participar en la serie de Disney Channel a los 13 años, interpretó a Miley Stewart, una preadolescente que ocultaba su doble vida como famosa cantante de pop.

“Ahora que estoy al margen, que he madurado y puedo formar parte de esto de una manera que no podía cuando estaba en medio de todo, con todo el caos, la agenda y las actuaciones”, dijo Cyrus, “ahora se convierte en una celebración. Es una nueva perspectiva. Me encanta”.

El especial de aniversario, que se estrenó el martes en Disney+ y Hulu, celebra los 20 años del estreno del programa. Filmado con público en directo, incluye imágenes de archivo y se centra en una entrevista con Cyrus —ahora de 33 años y una auténtica estrella del pop— realizada por el presentador del podcast, Alex Cooper.

Incluye varios números musicales, comenzando con el himno de la serie "The Best of Both Worlds" y terminando con una nueva canción dedicada a la versión joven de Cyrus. También incluye apariciones de amigos y familiares, incluido su padre, Billy Ray Cyrus, con quien Miley Cyrus intenta recrear su saludo de la serie. Selena Gomez, quien interpretó a una rival, también aparece, al igual que la cantautora Chappell Roan, quien habla sobre la influencia de Miley Cyrus en su carrera.

En su discurso al público durante el estreno, Miley Cyrus rindió homenaje tanto a sus compañeros de reparto como a sus fans. «Sin todos ustedes, este programa nunca habría sido lo que es, y me encanta decir "lo que es", no "lo que fue"», afirmó.

“Esta noche no se trata de mirar hacia el pasado, sino de lo que significa para nosotros todavía hoy”, dijo.

Jason Earles, quien interpretó a Jackson, el hermano de Miley, declaró a la AP que ver la serie ahora pone de manifiesto cuánto tiempo ha pasado.

“Creo que si vuelves a ver los episodios, hay suficientes referencias anticuadas, como teléfonos plegables antiguos y cosas así, como para que pienses: 'Oh, no, no, esta serie es de hace bastante tiempo'”, dijo.

Cody Linley, quien interpretó a Jake Ryan, el novio intermitente de Miley, reflexionó sobre el impacto de interpretar a un ídolo adolescente.

“Es difícil de creer que hubiera chicas que tuvieran fotos mías sin camiseta en sus taquillas y me las pidieran firmadas”, dijo Linley. “Y es difícil que no se te suba a la cabeza, porque tienes que recordar que es una imagen que ellas ven. No eres tú”.

También asistió al estreno la cantante de música country Lainey Wilson, quien recordó haber trabajado como imitadora de "Hannah Montana" al principio de su carrera.

“Desde octavo hasta duodécimo grado, cinco años de mi vida, abría el espectáculo como Lainey Wilson, corría detrás de un árbol y me ponía mi atuendo de 'Hannah Montana'”, dijo la cantante. “Actuaba en fiestas de cumpleaños, ferias, festivales… Recorría las calles”.