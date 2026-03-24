Clarissa Molina: de la buena cosecha dominicana durante 10 años en Univisión

“Yo me siento realizada”, así definió Clarissa Molina el estado de su carrera, a propósito de que este año cumple una década de su entrada a Univision, donde firmó contrato por 12 meses como ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP en 2016.

Desde ese momento, Molina demostró su perseverancia ante el mundo, cuando en 2015 no logró coronarse y un año más tarde, en la décima temporada del programa de televisión, se convirtió en la sucesora de su compatriota Francisca, logrando el único “back to back” del concurso.

Aunque no se conforma, Molina también confesó durante una entrevista con periodistas de LISTÍN DIARIO que ser paciente también le ha dejado buenos resultados.

“No pasó el primer año cuando me dijeron que me iban a renovar el contrato, me dieron tres más, después tres más y ya voy por diez años”, precisó.

“Yo agradezco tanto cada oportunidad, y lo más lindo es que ha sido todo despacio y paso a paso, o sea, yo no me he saltado nada, cada oportunidad, cada premio, cada plataforma, ha empezado desde lo más pequeño, desde cero, hasta lo más grande, gracias a Dios, y me siento muy agradecida que Univision confíe en mí para apoderarme de estos shows tan grandes”, expresó.

Además de su trabajo en “El Gordo y La Flaca”, la presentadora se refiere a las dos veces que ha conducido la ceremonia de Premio Lo Nuestro y las tres veces que ha tenido a cargo la conducción de la gala de premiación de Premios Juventud, así como haber tenido una temporada de su podcast “Clarissíma” en la televisión de Estados Unidos a través de la cadena estadounidense de habla hispana.

En enero, sin proponérselo, Molina pudo llevar su propio programa de entrevistas a la pantalla chica.

“Siempre quise mi propio espacio, mi propio show, que es el sueño de todo periodista, comunicador, talento, sin embargo, para que veas cómo es la vida, yo comienzo mi podcast, yo sola, con José Ceballos (productor), con María Sabatella, les digo: 'Bueno, yo quiero hacer esto, vamos hacer lo posible', hace mucho tenía la idea, pero nunca arrancaba, sin pensar en cómo iba a lograr mi propio espacio, era yo misma haciendo mi oportunidad, entonces eso es un mensaje tan grande, que a veces uno está esperando que te toquen la puerta y que uno mismo tiene que crear su oportunidad, porque capaz que yo no hubiera empezado y nunca hubiera tenido mi propio espacio, un sábado a las 4-5 de la tarde, fue el primer podcast de Uforia en llegar a la televisión”, contó.

Para su próxima edición de “Clarissíma”, Molina desea llevar a su plataforma las historias de los peloteros de la selección dominicana que jugaron en el Clásico Mundial de Béisbol, destacando que sus hermanos estuvieron a punto de entrar a las Grandes Ligas y es una disciplina que comparte en familia.

La presentadora dominicana Clarissa Molina recientemente empezó a trabajar en su primer proyecto como productora.

Se estrena como productora con evento benéfico

A pocos meses de cumplir 10 años en la comunicación, después de convertirse en Miss República Dominicana 2015 y llegar al top 10 de Miss Universo ese año y posteriormente regresar a Nuestra Belleza Latina para su triunfo como ganadora de la edición VIP con participantes de temporadas anteriores, Clarissa Molina no se detiene y recientemente empezó a trabajar en su primer proyecto como productora.

La comunicadora y actriz está lista para el debut de “Menéalo Santiago”, una iniciativa creada para recaudar fondos para diferentes causas. En esta ocasión, las ganancias de las boletas vendidas serán destinadas a la Fundación Monumento Viviente, originaria de Licey al Medio, municipio de Santiago de los Caballeros que vio nacer y crecer a su padre, Domingo Molina, que además es la misma institución que representó cuando en el 2019 participó en el reality “Mira quién baila All-Stars”, donde se alzó con el premio mayor 25 mil dólares para dicha organización.

El evento benéfico se llevará a cabo el próximo 25 de abril en la Alcaldía de Santiago y contará con la presentación musical de El Prodigio y Mark B y la presencia de reconocidas figuras de los medios de comunicación, entre ellos Juan Carlos Pichardo Jr. y Luz García.

“Será una clase de baile guiada por una instructora profesional, no es zumba, sino baile guiado, guiado por ella, y son dos horas para desconectarse, para pasarla bien, para bailar, reírse, sudar y desconectarnos y al mismo tiempo ayudar a esta fundación que está muy cerca de mi corazón”, detalló.

“El plan es hacerlo en Santiago, pero también movernos a diferentes puntos del país y a diferentes puntos de Estados Unidos y Latinoamérica, para ayudar fundaciones de diferentes lugares y diferentes causas”, indicó.

Las boletas están disponibles a través de todotickets.do

No siente presión por ser madre

Clarissa Molina negó sentirse presionada al ver mujeres de su edad casarse y tener hijos, mencionando específicamente el caso de su colega y compatriota Francisca, quien fue su antecesora en Nuestra Belleza Latina y actualmente es su compañera en Univision.

“Yo la veo y digo: 'Wow, qué bendición, qué belleza que ella esté viviendo eso'. Obviamente, en algún momento, me encantaría vivirlo a mí también, tener a mi familia, por supuesto que sí, yo creo que el éxito va de la mano, tanto en lo profesional como en lo personal, yo me veo con una familia, porque este medio es bastante solitario y tener un compañero, tener hijos, eso creo que lo hace más placentera la vida y como que tener una motivación”, comentó.

“Pero estoy tranquila, yo sé que Dios me lo va a conceder, me lo dará cuando tiene que ser, como siempre, como todo ha pasado”, aseguró.