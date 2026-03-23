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“BTS: The Return”, el documental de Netflix que sigue paso a paso a los miembros del grupo K-pop

La película, mayormente en coreano, ofrece una mirada íntima al recorrido de BTS hasta su más reciente álbum, “ARIRANG”, lanzado el viernes

  • También sigue al grupo de siete integrantes, RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope, en un momento en el que aprendían a readaptarse a su vida a toda velocidad, juntos otra vez.
  • es el primer lanzamiento de larga duración de la banda desde que los siete miembros completaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
Los miembros de BTS, de izquierda a derecha, Jin Suga, Jimin, V, Jung Kook y RM, en una escena del documental "BTS: The Return".

Los miembros de BTS, de izquierda a derecha, Jin Suga, Jimin, V, Jung Kook y RM, en una escena del documental "BTS: The Return".NETFLIX

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MARIA SHERMAN/APNueva York

Los siete miembros se conectan a una transmisión en vivo, emitida desde una playa. Hace unos años, era una imagen común. Pero después de que la banda masculina de K-pop BTS pusiera en pausa sus actividades como grupo completo durante casi cuatro años, resultó reveladora.

Esa es la escena que da inicio a “BTS: The Return”, un nuevo documental de Netflix del director Bao Nguyen (“The Stringer”, “The Greatest Night in Pop”), producido por This Machine (“Martha”, “Karol G”) y HYBE, la empresa surcoreana de entretenimiento detrás de BTS y de innumerables artistas internacionales más.

La película, mayormente en coreano, ofrece una mirada íntima al recorrido de BTS hasta su más reciente álbum, “ARIRANG”, lanzado el viernes. También sigue al grupo de siete integrantes, RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope, en un momento en el que aprendían a readaptarse a su vida a toda velocidad, juntos otra vez.

Estos son puntos clave del documental, que se estrena en Netflix el viernes 27 de marzo.

El servicio militar obligatorio de Corea del Sur aparece de inmediato.

Como los fans de BTS saben bien, “ARIRANG” es el primer lanzamiento de larga duración de la banda desde que los siete miembros completaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. 

Todos los hombres surcoreanos físicamente aptos de 18 a 28 años están obligados por ley a realizar entre 18 y 21 meses de servicio militar bajo un sistema de conscripción destinado a disuadir la agresión de Corea del Norte.

En el documental, las menciones al servicio de BTS surgen de inmediato. En el primer minuto, mientras la banda graba su video en vivo en la playa, RM comenta que en el ejército “aprendió a moverse rápido”. 

Luego aparecen imágenes de los chicos rapándose la cabeza y vistiendo sus uniformes, y poco después, reincorporándose a la banda. En la realidad, estuvieron separados durante varios años. Antes de anunciar su regreso en junio, no se había visto a los siete miembros transmitiendo en vivo juntos desde septiembre de 2022.

BTS (방탄소년단) 'Dynamite' Official MV Credits: Director: Yong Seok Choi (Lumpens) Assistant Director: Jihye Yoon (Lumpens) Director of Photography: Hyunwoo Nam (GDW) B Camera Operator: Eumko Focus Puller: Sangwoo Yun, Youngwoo Lee 2nd AC: Eunki Kim 3rd AC: Kyuwon Seo DIT: Eunil Lee Gaffer: Song Hyunsuk Lighting Crew: Choi Jung Hyun, Hwang Uigyu, Kim Hyun Ju, Park Cheonil, Park Yeonghwan, Yeom Jaehyeok Jimmy Jib Operator: Youngjung Kim Jimmy Jib Assistant: Hyun in Kim, Sung Hoon Kim Art Director: Bona Kim, Jinsil Park (MU:E) Assistant Art Team: Yeri Kang (MU:E) Art-team Manager: ilho Heo (MU:E) Producer: Emma Sungeun Kim (GE Production) Location Manager: Ji Hoon Han VFX STUDIO: PLASTIC BEACH VFX Supervisor: Ohzeon VFX Assistant Supervisor: Jojeem VFX Project Manager: Chanyoung Song, Jieun Jeong VFX Producer: Kyutae Jang 3D Artist: Kwangwon Lee, Doyeon Kim, Jeonghwa Lee, Jiwon Jeon 2D Artist: Gihoon Jang, Hyunjun Lee Visual Creative: Nu Kim, Sabinne Cheon, Lee Sun Kyoung, Kim Ga Eun, Jung Su Jung Brand Experience Design: Kris Seongmin Gim, Hyeri Lee  Performance Directing: Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun, Hyewon Park Artist Management: Kim Shin Gyu, Kim Su Bin, Kim Dae Young, Park Jun Tae, An Da Sol, Ahn Jong Hun, Yun Tae Woong, Lee Seung Byeong, Lee Jung Min Big Hit Entertainment. Rights are reserved selectively in the video. Unauthorized reproduction is a violation of applicable laws. Manufactured by Big Hit Entertainment, Seoul, Korea. Connect with BTS: https://ibighit.com/bts http://twitter.com/BTS_bighit http://twitter.com/BTS_twt http://www.facebook.com/bangtan.official https://www.youtube.com/user/BANGTANTV http://instagram.com/BTS.bighitofficial https://channels.vlive.tv/FE619 https://www.tiktok.com/@bts_official_bighit https://weverse.onelink.me/qt3S/94808190 https://www.weibo.com/BTSbighit https://www.weibo.com/BTSmembers http://i.youku.com/btsofficial http://btsblog.ibighit.com #BTS #방탄소년단 #BTS_Dynamite #Dynamite #MV Video

VIDEO. BTS (방탄소년단) 'Dynamite' Official MV


El camino hacia “ARIRANG” fue rápido

Poco después de regresar de su servicio obligatorio, la banda se trasladó a Los Ángeles durante el verano de 2025 para comenzar a trabajar en “ARIRANG”, su quinto álbum de estudio, de 14 canciones, y el primero en casi cuatro años.

Vivieron juntos en la misma casa. Era un espacio reducido y con un calendario apretado: en la película, Jin cuenta que se unió a la banda en Los Ángeles al día siguiente de completar su gira solista de 2025. Por esa razón, se perdió parte de la composición y grabación inicial.

El recorrido también fue accidentado. Como menciona RM en la película, no está garantizado que un grupo de K-pop tenga una vida larga.

Los seguidores del género quizá estén familiarizados con lo que se conoce como la “maldición de los siete años”, cuando un grupo se disuelve, o pierde integrantes, o vencen los contratos, y todo se desmorona. Ese no ha sido el caso de BTS, que sigue siendo considerado ampliamente como una de las bandas más populares del planeta. La pregunta, entonces, para ellos, pasó a ser: ¿hacia dónde va su sonido a partir de aquí?

“Estamos haciendo muchos experimentos, tratando de descubrir qué es lo que nos hace especiales”, afirmó RM. “¿Qué es lo que nos hace BTS?”

También sintieron la presión de entregar un buen álbum, y rápido. “Hemos estado fuera demasiado tiempo”, expresó Jimin en una escena durante una cena. “Ahora que por fin salimos del ejército, no queremos alargar esta pausa”.

BTS (방탄소년단) 'DNA' Official MV Credits: Director : YongSeok Choi (Lumpens) Assistant Director : WonJu Lee (Lumpens) Director of Photography : HyunWoo Nam(GDW) Gaffer : HyunSuk Song (Real Lighting) Art Director : JinSil Park (MU:E) Choreography & performance direction: Sungdeuk Son Choreography by: ​Christopher Martin, Keone & Mari BigHit Entertainment. All rights reserved. Unauthorized reproduction is a violation of applicable laws. Manufactured by BigHit Entertainment, Seoul, Korea. Connect with BTS: http://www.ibighit.com http://twitter.com/BTS_bighit http://twitter.com/BTS_twt https://www.facebook.com/ibighit/ http://www.facebook.com/bangtan.official http://instagram.com/BTS.bighitofficial http://weibo.com/BTSbighit Video

VIDEO. BTS (방탄소년단) 'DNA' Official MV


LOS ANGELES FUE UN CENTRO CREATIVO

Trabajar en Hollywood y sus alrededores fue una fuente de creatividad para la banda. El documental muestra clips de los chicos en el estudio trabajando con algunos productores reconocibles como Diplo y el compositor surcoreano Pdogg.

También muestra a la banda batallando para encontrar un sencillo principal y sus dinámicas dentro del estudio: Suga tocando la guitarra, serio y aplicado; V tranquilizando a un Jin ansioso; y así sucesivamente.

Luego regresaron a Corea del Sur para terminar y mezclar el álbum, que realmente empezó a fluir cuando tuvieron una historia.

Boyoung Lee, directora creativa ejecutiva de Big Hit Music, le contó a la banda que en 1896 un grupo de coreanos llegó a Estados Unidos para estudiar, donde conocieron a la productora musical y etnóloga Alice C. Fletcher. Juntos, grabaron la primera canción en coreano registrada en Estados Unidos: “Arirang”, la canción folclórica tradicional coreana que se remonta al siglo XV y que inspiró el título del álbum de BTS.

Eso también significó que el álbum era una verdadera celebración de Corea del Sur y de los esfuerzos de BTS por llevar su país y su cultura al mundo. En una escena, Suga menciona cambios necesarios para la canción “Normal”, que, según él, originalmente tenía demasiado inglés y no suficiente coreano. “Para este álbum, la autenticidad importa”, coincidió RM.

«BTS: EL REGRESO» narra la esperada reunión de la realeza del pop, BTS. Con la dirección del aclamado Bao Nguyen («Fotógrafo de guerra: El hombre que captó la imagen», «La gran noche del pop») y la producción de This Machine («Soy Martha Stewart», «Karol G: Mañana fue muy bonito») y HYBE, este documental de Netflix ofrece un acceso sin precedentes al viaje lleno de dudas, risas y redescubrimientos de los siete integrantes en su vuelta al estudio para crear nueva música y preparar el comeback de la década. «BTS: EL REGRESO» se estrena el 27 de marzo, solo en Netflix. Ver en Netflix: https://www.netflix.com/title/82158609 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/2W85El8 Acerca de Netflix: Netflix es uno de los principales servicios de entretenimiento del mundo. Nuestros miembros disfrutan de series, películas, juegos y programación en vivo en una variedad de géneros e idiomas. Además, pueden reproducir, pausar y reanudar contenido cuando y donde quieran, y pueden cambiar de plan en cualquier momento. Sigue a Netflix Latinoamérica en: ➡️TWITTER: http://twitter.com/NetflixLAT ➡️INSTAGRAM: http://instagram.com/NetflixLAT ➡️FACEBOOK: http://facebook.com/NetflixLATINO BTS: EL REGRESO | Documental | Tráiler oficial | Netflix https://www.youtube.com/@NetflixLATAM ¡Están de vuelta! BTS se reúne en Los Ángeles para grabar su álbum «ARIRANG». Este documental ofrece acceso sin precedentes a la banda, que comienza una nueva era. Video

TRAILER. "BTS: EL REGRESO.


Prepararse para su regreso fue abrumador

Algunos miembros manifestaron reservas sobre cómo podrían ser recibidos: ¿qué querían sus fans de ellos, después de tanto tiempo separados? ¿Y en una industria que exige reinventarse? Así que trabajaron tan duro como pudieron, y de maneras sorprendentes: en una escena, V lanza una pelota de béisbol en un estacionamiento —aparentemente para desahogarse. Días después, hace el lanzamiento ceremonial en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Queda claro que estaba practicando para no decepcionar a sus fans.

Incluso cuando la banda se relaja por la noche en su casa compartida en Los Ángeles, disfrutando panceta de cerdo, soju y cerveza, se les ve hablando de su música, de lo que podría haberse hecho distinto en el estudio, de lo que quizá quieran intentar en el futuro. Es un proceso de 24/7.

“Me pregunto si aquí hemos hecho un buen trabajo”, dice Jung Kook en voz alta.

No estaban seguros de que “Swim” fuera el primer sencillo de “ARIRANG”.

Algunos integrantes pensaban que la canción “Swim” quizá tenía una energía demasiado baja para ser el sencillo principal. Pero tampoco estaban seguros de “Dynamite” en 2020, que se convirtió en un enorme éxito internacional. Fue su primer sencillo completamente en inglés y debutó en el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard, algo inédito para un acto musical totalmente surcoreano.

Suga parecía ser uno de los primeros en confiar en “Swim”. “¿‘¡Oh!, pueden volver con una canción así?’ Creo que va a estar genial”, les dijo a sus compañeros, imaginando la reacción de los fans.

“Es una canción genial y madura para nosotros”, coincidió RM. “Ya es hora de que transmitamos una vibra más adulta”.

Proyectarse más adultos, y escribir canciones que reflejen el momento de sus vidas, era una prioridad.

“En general, todos hemos envejecido”, señaló Suga. “Intentamos expresar más sobre lo que significa ser adulto”.

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