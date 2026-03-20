ABC cancela temporada de “The Bachelorette” por video de Taylor Frankie Paul atacando su ex

ABC ha cancelado la próxima temporada de “The Bachelorette”, protagonizada por Taylor Frankie Paul, tres días antes de su estreno previsto, citando un video recientemente publicado de 2023 en el que aparece golpeando, pateando y lanzando sillas a su expareja mientras su hija pequeña observa y llora.

La cancelación el jueves de la temporada número 22 del reality show, que ya había sido grabada, no tiene precedentes . Si bien Disney, la empresa matriz de ABC, citó el video antiguo, la decisión se produce en medio de una investigación por violencia doméstica que involucra a Paul y Dakota Mortensen, padre de un hijo que es el menor de sus tres hijos.

“A la luz del vídeo que acaba de salir a la luz hoy, hemos decidido no seguir adelante con la nueva temporada de 'The Bachelorette' por el momento, y nuestra prioridad es apoyar a la familia”, decía un comunicado de Disney Entertainment Television.

Un representante de Paul respondió que ella ha sido víctima de abusos durante años, pero que ha guardado silencio al respecto.

Antes de ser elegida para participar en “The Bachelorette”, Paul ya se había convertido en una estrella de la telerrealidad gracias a “The Secret Lives of Mormon Wives”, cuya producción está en pausa.

En un video de 2023 publicado por TMZ el jueves, Mortensen aparentemente intenta defenderse de Paul con una mano mientras él graba con su teléfono. Se la ve golpeándolo, pateándolo y luego arrojándole tres sillas mientras grita repetidamente: "¡Tú hiciste esto!".

“Lo único que sabes hacer es lastimarme”, dice Mortensen, mientras le suplica repetidamente a Paul y le recuerda que su hija está mirando. Se oye a una niña sollozando, gritando y diciendo “¡mamá!”. La hija de Paul tendría unos 5 años en ese momento.

El video coincidía con el arresto de Paul en 2023, cuando fue acusada de agresión con agravantes y otros delitos, incluyendo violencia doméstica en presencia de un menor. Se declaró culpable de un cargo menor de agresión; los demás cargos fueron desestimados.

Un portavoz de Paul declaró el jueves que ella está “muy agradecida por el apoyo de ABC, ya que prioriza la seguridad de su familia. Tras años de sufrir en silencio graves abusos físicos y psicológicos, así como amenazas de represalias, Taylor finalmente está reuniendo la fuerza para enfrentarse a su acusadora y está tomando medidas para garantizar que ella y sus hijos estén protegidos de cualquier daño futuro”.

El comunicado decía que "Taylor ha guardado silencio por temor a sufrir más abusos, represalias y humillación pública" y que ahora está "explorando todas sus opciones, buscando apoyo y preparándose para asumir y compartir su historia".

Mortensen negó haber cometido irregularidad alguna.

“Como cualquiera que haya visto el video comprenderá, esta es una situación profundamente perturbadora. Desafortunadamente, estoy acostumbrado a estas acusaciones infundadas sobre mí y nuestra relación, las cuales niego categóricamente. Me estoy centrando en nuestro hijo y su seguridad, y espero que Taylor haga lo mismo”, decía su comunicado.

Un portavoz de la policía de Draper City, Utah, declaró a la revista People a principios de esta semana que existe una investigación abierta por violencia doméstica contra Paul y Mortensen, y que ambos han presentado denuncias.

Los representantes de Mortensen no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

En su lugar, ABC emitirá una repetición de "American Idol" el domingo.

Paul estuvo promocionando “The Bachelorett” el miércoles pasado en “Good Morning America” y en la alfombra roja antes de los Oscar del domingo.

Fue una elección inusual para presentar "The Bachelorette", el programa de telerrealidad que comenzó en 2003. La mayoría de los protagonistas son finalistas de ediciones anteriores de "The Bachelor".

Su elección, en cambio, ofrecía sinergia con “The Secret Lives of Mormon Wives” en Hulu, también propiedad de Disney. En un comunicado que confirmaba su participación en “The Bachelorette” en octubre, ABC le atribuyó a Paul el mérito de haber impulsado “MomTok” y haberse vuelto viral por revelar los entresijos de la escena liberal de Salt Lake City.

Paul se hizo conocida como influencer en la comunidad #MomTok, un grupo de mujeres de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que comparten sus vidas en TikTok. Saltó a los titulares cuando anunció, en 2022, que había incumplido un acuerdo con su esposo sobre sus relaciones con otras parejas y que se estaban divorciando.

La cuarta temporada de “The Secret Lives of Mormon Wives” se estrenó la semana pasada. El rodaje de la quinta temporada se ha suspendido temporalmente.

“Fue una decisión que tomamos entre todas nosotras”, dijo Mikayla Matthews, compañera de reparto de Paul, el miércoles en Instagram. “No nos sentíamos cómodas filmando con todo lo que estaba pasando”.

En diciembre, Paul publicó en Instagram que el rodaje de “The Bachelorette” había finalizado.

Su elección para el papel fue esencialmente un experimento fallido, dijo Kate Casey, una ex especialista en comunicación de crisis que ha cubierto programas de televisión sin guion en más de 1500 episodios de su podcast "Reality Life with Kate Casey".

“Creo que intentaban darle un giro a las cosas, y tiene sentido porque el ecosistema está saturado de programas de citas como 'F-Boy Island' y 'Love Island' que traspasan los límites, y 'The Bachelor' y 'The Bachelorette' históricamente han sido empalagosos”, dijo Casey.

Casey afirma que los ejecutivos de la cadena probablemente creyeron que contratar a Paul también les permitiría aprovechar sus 6,1 millones de seguidores en TikTok.

“Probablemente pensaron: ‘Vamos a conseguir un público nuevo’, y ese público nuevo es realmente el más codiciado en todo el mundo del entretenimiento”, dijo.