Chiky Bombom revela que renovó su contrato con Telemundo tras rumores de despido

Lissette Eduardo Cleto, mejor conocida como “Chiky Bombom”, desmintió los rumores de su supuesto despido de Telemundo.

Durante su participación en el programa "En casa con Telemundo", la presentadora de televisión reveló este jueves que renovó su contrato después de haberse unido a la cadena hace casi 4 años.

"Recibí la noticia el domingo, que se estaba viralizando en todos los medios sobre despido de Telemundo. Recibí muchas llamadas de personas cercanas a mí y el lunes cuando llego acá, me dan la noticia, me están dando tiempo para yo darle la noticia al público", inició con evidente sarcasmo.

"La gran noticia, porque es gran noticia, cuando se cierra un ciclo en la vida de uno, se abre otro más grande... me renovaron el contrato", afirmó.

En diciembre de 2022, Telemundo anunció la entrada de la influencer dominicana a "Hoy Día", donde se mentiene junto a Penelope Menchaca, Alessandra Villegas, Gabriel Coronel y Carlos Calderón.

Además, también conduce "En casa con Telemundo" junto a Carlos Adyan, Gabriel Coronel y Aleyda Ortiz.