Nelfa Núñez gana Soberano en la categoría Animador de TV: “No permitan que nadie defina su color”

La comunicadora Nelfa Núñez ganó estatuilla de Premios Soberano 2026 en la categoría Animador de TV.

Núñez subió al escenario en compañía de su padre y recibió el galardón de manos de Hony Estrella.

"Gloria a Dios, gracias a Dios... esto es de mi papá y de mi mamá, mi ciudad de La Vega, La Uca, La Universidad de la Calle, Brea gracias, Telemicro, Grupo de Medios Telemicro. Señores, no permitan que nadie nunca defina su color", expresó Núñez durante su discurso.

"Hay muchos opinadores hoy en los medios de comunicación y en las redes sociales, lo único que les puedo decir es que ustedes pueden ser del color que ustedes les dé su gana, trabajen arduamente y con disciplina, con pasión y con amor", añadió.