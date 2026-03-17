Tamika Chesser, conocida por participar en el reality "Beauty and the Geek", da a luz en prisión

Tamika Chesser, de 34 años, conocida por participar en los realities en "Be the Change" (2014) y "Beauty and the Geek Australia" (2010), dio a luz en prisión tras supuestamente decapitar y posteriormente quemar el cuerpo desmembrado de su pareja, Julian Story, de 39, en verano del año pasado en el apartamento que compartían en Port Lincoln.

La exestrella de programas de la telerrealidad, modelo y actriz australiana, quien estaba embarazada en el momento de su detención en junio de 2025, está siendo acusada de asesinato, destrucción de restos humanos y obstrucción a la justicia.

Según ABC News, a finales de julio, el superintendente detective Darren Fielke declaró que un ciudadano que paseaba a su perro había encontrado el cráneo del señor Story en una zona de matorrales en Port Lincoln, en la península de Eyre. En septiembre, la policía informó que las pruebas forenses confirmaron que el cráneo pertenecía al Sr. Story.

La policía se presentó al apartamento después de que un vecino informara de un incendio

El testigo entró al apartamento después de que Chesser se fue a pasear a los perros para intentar apagar el fuego llenando un cubo de agua y entrando por la puerta trasera.

Según los documentos, "en el baño del apartamento, encontró un montón de trapos y escombros que aún humeaban. El testigo los apagó y repitió la operación con un segundo balde de agua".

"Fue una escena impactante para la policía y los servicios de emergencia, ya que el cuerpo de Julian había sido desmembrado", declaró la policía en un comunicado en aquel momento. "La cabeza de Julian fue separada durante el desmembramiento y, a pesar de las intensas búsquedas, aún no ha sido localizada".

La acusada fue encontrada por la policía "sentada en una silla de jardín en el patio trasero contiguo a la unidad 3, en estado catatónico e inconsciente".