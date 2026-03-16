Fallece el periodista Joaquín Caraballo en un accidente de tránsito

El periodista Joaquín Caraballo, director de la página web de Noticias SIN, murió la noche de este domingo durante un accidente de tránsito en el Distrito Nacional. Tenía 44 años y era oriundo de la provincia Monte Plata.

Caraballo también se destacó en la sección de Economía del periódico Diario Libre por casi 10 años, antes de reingresar a Noticias SIN en noviembre de 2025.

“El Grupo SIN lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro querido compañero y director de la página web y redes sociales, Joaquín Caraballo Martínez, ocurrido la noche de ayer domingo a causa de un trágico accidente de tránsito”, escribió el medio en Instagram.

“Más allá de su destacada labor profesional, recordaremos siempre su calidad humana, su entrega, su espíritu solidario y la pasión con la que asumía cada reto”, agregó.

El periodista fue reconocido en octubre de 2025 con el galardón Premio Juan Pablo Duarte Comerciante a la Excelencia Periodística, distinción otorgada por su destacada trayectoria en el periodismo económico.

En 2024 también fue reconocido con el premio a la Excelencia Exportadora 2024, por sus aportes informativos al sector económico desde su labor periodística.

A Cabaraballo le sobreviven sus padres y su hija.

Caraballo se graduó de Comunicación Social en la Universidad Dominicana O&M. Cursó un Máster en Comercio Internacional en el Centro Europeo de Postgrado, además de varios diplomados en economía, aduanas, sector eléctrico, impuestos y periodismo de investigación.