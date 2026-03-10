El comediante Félix Peña anuncia la muerte de su colega Paco Vargas y él lo desmiente: “Sigo vivo”

El comediante Paco Vargas desmintió su muerte tras su colega, Félix Peña “La Tata”, publicar la falsa noticia.

Vargas recalcó este martes que se encuentra con vida, después aparecer en dos videos publicados el lunes en su cuenta de Instagram, donde alertó sobre la situación que, según él, se generó por personas que inventan historias para aumentar sus números en las plataformas digitales.

Contó que hizo una broma con una fotografía suya acostado en una cama de hospital acompañada de un texto donde pedía una “cadena de 50 gramos”, refiriéndose a una joya y no a una cadena de oración como se estila hacer en casos de salud.

“La gente cogió esa imagen y la ha mandado por todos los lados diciendo que yo estoy muerto, no, yo estoy aquí, señores. Y para colmo, mi celular se me extravió, no sé dónde lo metí, si me lo robaron, si me lo sacan o qué, así que si se quieren comunicar conmigo, pueden hacerlo por Telegram que este celular que tengo ahora tiene Telegram”, expresó.

Asimismo, Vargas pidió que la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) no lo incluya en el segmento In Memoriam de Premios Soberano: “Mencionen a uno cuando uno esté vivo, nada más no es cuando uno fallece y yo no estoy muerto”.

En otro clic desde su vehículo, se refirió a su colega, de quien dijo estar sorprendido, y rechazó que aún no haya eliminado el desacertado post.

“¡Hey, sigo vivo! Señores, me han matado como tres veces, wow cuánta gente que me quiere, eso es mentira, esas son personas para buscar views, estoy aquí en mi casa”, señaló.

Y en el último corto, agradeció a sus seguidores por la preocupación.

“A Fausto Mata lo han matado más de treinta veces y a muchas personas de los medios de comunicación, relajando con el sentimiento de los familiares y de uno mismo”, comentó.

“Yo estoy vivo, no se lleven de los comentarios, de la gente, negativos, que sirven para buscar views. Lo que hace la gente por buscar views, eso es igual a las personas cuando un familiar fallece y quieren que le den like, un ‘me gusta’, o sea, que son gente son tapadas de los oídos”, añadió.

“Félix Peña subió algo mío ahí con un lacito, como que yo he muerto, sin él averiguar, sabiendo que nacimos en el mismo sector, en el Simón Bolívar y todavía está con eso ahí, la gente ha difundido eso como que es verdad, gracias mi gente por preocuparse, y a Acroarte que me saque de la lista de subirme ahí también”, concluyó.