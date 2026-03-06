Savannah Guthrie visita fuera de pantalla el programa 'Today', mientras su madre sigue desaparecida

Savannah Guthrie hizo una aparición fuera de cámara el jueves en los estudios del programa “Today” de NBC para agradecer a sus colegas por su apoyo desde que su madre Nancy desapareció de su casa en Arizona hace un mes.

El programa "Today" dijo que Guthrie, copresentadora del noticiero matutino desde hace mucho tiempo, planea regresar al aire en algún momento, pero "por ahora sigue enfocada en apoyar a su familia y trabajar para ayudar a que Nancy regrese a casa".

Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa en las afueras de Tucson el 31 de enero y fue reportada como desaparecida al día siguiente. Las autoridades creen que la mujer de 84 años fue secuestrada, raptada o llevada contra su voluntad.

La familia Guthrie ha ofrecido una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a la recuperación de su madre, pero ha sido difícil obtener información sólida sobre el caso.

Savannah Guthrie ha sido copresentadora del venerable programa matutino de la NBC desde 2012. Una de sus antiguas colegas, Hoda Kotb, ha regresado a “Today” para reemplazar a Guthrie mientras esta se ha concentrado en encontrar a su madre.