Periodista de Univision Estefany Rodríguez fue detenida por ICE cuando viajaba en vehículo de prensa

La periodista colombiana Estefany Rodríguez Florez, reportera de Univision 42 Nashville y Nashville Noticias, fue detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando viabaja junto a su esposo en un vehículo marcado con el logo del medio local.

A través de un comunicado emitido este viernes, Nashville Noticias dijo que "espera que esta situación se resuelva favorablemente para nuestra colega y que pueda ser liberada pronto, ya que necesita reunirse con su hija y su esposo para continuar su proceso legal dentro del marco legal permitido".

Según las autoridades, Rodríguez entró a Estados Unidos hace cinco años con visa de turista, solicitó asilo político y se casó con un ciudadano estadounidense. Señalaron que la mujer tiene un permiso de trabajo y solicitó permiso para ajustar su estatus, pero se convirtió en un peligro de fuga tras faltar a dos citas con migración.

Por su lado, el abogado de Rodríguez afirmó que la mujer faltó a una de las reuniones por el mal tiempo climático de esa fecha.

Rodríguez se unió a Nashville Noticias en el año 2022. Es agresada de periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe de Colombia, donde trabajó en RCN Barranquilla antes de mudarse de su país.