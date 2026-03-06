Nelfa Núñez: “No me enfoco en las cosas negativas, pero todo lo que me pasó me hizo más fuerte”

En vez de desanimarse por las críticas, Nelfa Núñez las usó a su favor para crecer profesional y personalmente.

La nominada a Premios Soberano 2026, en la categoría Animador de TV por segundo año consecutivo, no se dejó amedrentar por opiniones que buscaban descalificar su trabajo en los medios, su imagen y su forma de comunicar, un tanto sobria y conservadora.

Aunque el mote de "gris" la afectó en varias ocasiones, Núñez considera que escuchar comentarios que ponían en duda su moral fue lo peor que vivió tras salir de La Vega y mudarse en Santo Domingo para establecerse en la televisión nacional, según contó durante un encuentro privado con periodistas.

"Yo nunca me he querido como tanto enfocar en las cosas negativas, pero que a pesar de todo eso que me llegó a pasar y de todo lo que se ha dicho, me hicieron una mujer más fuerte y me ayudaron quizás a cómo manejar esas crisis, porque tú no pasas los procesos no hay forma en la que tú puedes aprender, eso es ley de vida. Si tú no te caes y te tropiezas, con el dolor y reaccionas, vuelves y te levantas con más fuerza", explicó Núñez.

"Sí todos pasamos por momentos difíciles, mucha gente pasa por calumnias, por ataques, por crisis, pero todo eso te forja y sí hay cosas difíciles, sobre todo las calumnias a nivel moral, que como decía, los más afectados en este caso son mis padres porque saben lo que criaron y saben para lo que doy y para lo que no doy y eso les duele como padres y a mí me duele verlos a ellos afectados", precisó.

"Eso es lo más difícil, que a nivel moral, que hoy en día es un arma que se utiliza, que es algo sumamente común, tirarle los trapitos al sol y si no tiene con qué entonces vamos a darte a nivel personal y moral, eso ha sido lo más difícil, cuando se crean historias para desprestigir tus valores", concluyó.

Núñez se encuentra en la cúspide de su carrera después de darse a conocer inicialmente en la televisión local de su provincia natal con su propio programa de entrevistas "De N&N".

En 2019, Núñez fue uno de los 20 talentos seleccionados en el casting de Imaginativa. Luego, entró al espacio semanal "Pégate y gana con el Pacha" en Color Visión canal 9, donde estuvo hasta el año 2022.

Finalmente, Grupo de Medios Telemicro anunció su entrada oficialmente tras su destacada aparición en Digital 15 como "Extrema por un día".

Actualmente, la comunicadora forma parte del elenco de "De Extremo a Extremo" y "La Uca Radio", además lleva dos años como animadora oficial de Los Leones del Escogido, equipo que se coronó campeón de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana

de la temporada invernal 2025-2026.