¿Quién es Estefany Rodríguez, la periodista colombiana que fue arrestada por el ICE? Así fue su captura

La periodista colombiana Estefany Rodríguez Florez, reportera del medio comunitario Nashville Noticias y Univision 42, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ciudad de Nashville, Tennessee.

Rodríguez Florez ha construido su carrera informando a la comunidad hispana en Nashville, Tennessee, a través del medio Nashville Noticias, donde se desempeña como reportera cubriendo temas locales y asuntos que afectan a la población migrante en esa ciudad del sur de Estados Unidos.

Rodríguez es comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla.

Antes de radicarse en Estados Unidos, trabajó en medios de comunicación en Colombia, entre ellos RCN Barranquilla, donde participó en la producción y cobertura de noticias locales, según información publicada por el medio colombiano Zona Cero, que ha reseñado parte de su trayectoria profesional.

Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos, donde continuó su carrera periodística enfocándose en la cobertura de noticias dirigidas a la comunidad latina. En Nashville se vinculó al medio Nashville Noticias, un portal informativo que produce contenidos en español sobre actualidad local, seguridad, clima y temas migratorios.

Según el medio colombiano Zona Cero, la periodista barranquillera recibió en 2025 un reconocimiento en Estados Unidos por su labor informativa dirigida a la comunidad latina en Nashville.

El reconocimiento se relacionó con un reportaje de investigación que ayudó a revelar detalles sobre uno de los homicidios más impactantes ocurridos recientemente en esa ciudad, trabajo que formó parte de la cobertura periodística realizada desde Nashville Noticias.

De acuerdo con información de su perfil profesional público en LinkedIn, también ha colaborado en espacios informativos asociados a Univision 42 en Tennessee

Su trabajo periodístico se ha caracterizado por la cobertura de historias comunitarias, testimonios de migrantes y reportes sobre operativos y políticas migratorias que impactan a la población latina en Tennessee.

En transmisiones y publicaciones del propio medio se le observa realizando reportajes en terreno y entrevistas a residentes de la ciudad.

La periodista volvió recientemente al centro de la atención pública luego de que fuera detenida el 4 de marzo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Nashville.

Según reportó el canal local WSMV-TV, el procedimiento ocurrió frente a un gimnasio ubicado en Murfreesboro Pike, cuando Rodríguez se encontraba dentro de un vehículo identificado con el logo de Nashville Noticias. Posteriormente, fue trasladada a custodia migratoria.

Tras el arresto, su equipo legal presentó una solicitud ante un tribunal federal para revisar la legalidad de la detención, de acuerdo con un reporte de Reuters, mientras el caso continúa siendo analizado por las autoridades judiciales en Estados Unidos.

Daniela Gutiérrez Munar