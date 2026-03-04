Lupita Jones dice se sintió ‘humillada’ al ser la segunda eliminada de “La casa de los famosos”

La actriz Lupita Jones, la primera mexicana en ganar la corona de Miss Universo, habló por primera vez tras ser eliminada del reality "La casa de los famosos 6".

Jones dijo que se sintió "humillada" por la producción al quedar en el cuarto de eliminación (SUM) junto la personalidad de televisión venezolana Oriana Marzoli, su principal detractora dentro de la competencia y quien juega en el equipo contrario al que perteneció la exreina de belleza.

"No sé que tan bien me voy a ver al decir esto, pero me sentí muy humillada la verdad, con ese resultado y el que me hayan dejado al final con Oriana ahí, entiendo que para el show era el raiting, entiendo que para el show era la atención más grande podía tener esa placa, pero para mí sí fue humillante el sentir: una persona como tú no puede seguir y al contrario apludimos la vulgaridad, la violencia y la grosería para que continúe dentro de la casa", explicó.

Consideró "triste" que el público prefiera el tipo de contenido que ofrece Marzoli ante los valores, el positivismo y las buenas costumbres, refiriéndose a las discusiones la venezolana ha protagonizado con otros de sus compañeros. Además, admitió que agradece haber salido si debía igualarse.

Durante la cena de nominados con Sergio Mayer, Laura González, Stefano Piccioni, Kenzo Nudo, Fabio Agostini, Curvy Zelma, Fabio Agostini, Kenny Rodríguez, Kunno, Marzoli confesó que no extrañaría la presencia de Jones si resultaba eliminada, lo que generó tensión entre ambas.