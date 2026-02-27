Presidente Abinader resalta a RTVD "como un modelo de modernización, contenido de calidad y valores"

En su discurso de rendición de cuentas el presidente de la Republica, Luis Abinader destacó la transformación que ha experimentado la televisión pública dominicana, señalando a Radio Televisión Dominicana (RTVD) como un modelo de modernización, contenido de calidad y valores nacionales.

“Hoy la televisión pública ha experimentado la mayor transformación tecnológica y de contenidos de su historia”, manifestó el presidente Abinader, además de señalar que “se ha renovado en infraestructura, en estándares y en producción original, colocándose entre las más prestigiosas de América”.

Abinader también subrayó que es “una televisión pública que no responde a coyunturas políticas, sino al interés nacional”, que “no busca propaganda, sino contenido” y que “no compite por escándalo, sino por calidad”.

Durante su alocución, el presidente Abinader vinculó la modernización de RTVD con la estrategia general de digitalización y transparencia del Estado. "Así como modernizamos los trámites y digitalizamos servicios, también transformamos la manera en que el Estado comunica, educa y proyecta nuestros valores", afirmó el jefe de Estado, enfatizando que hoy el canal matriz no responde a coyunturas políticas, sino al interés nacional.

Por igual, se refirió a la creación del Instituto RTVD, gratuito, “donde los jóvenes aprenden la televisión y el streaming de hoy, bajo estándares internacionales, formando talento para la nueva economía creativa”.

En su rendición de cuentas, el mandatario mencionó la producción de series “in house con calidad internacional” como “La Familia Espejo” y “Trinitarios”, la primera serie histórica animada producida en la República Dominicana”.

Tras la mención presidencial, el director general de RTVD, Iván Ruiz, expresó su satisfacción por el reconocimiento al arduo trabajo del equipo que dirige.

Ruiz reafirmó que la visión del canal ha cambiado para siempre, enfocándose en la producción original y la formación de talento.

"Como bien ha señalado el Presidente, hoy tenemos una televisión que no busca propaganda, sino contenido; que no compite por escándalo, sino por calidad. Para nosotros, la rentabilidad no se mide en pesos, sino en aportes, en identidad y en la cohesión nacional que logramos a través de la pantalla", declaró Ruiz.

El reconocimiento presidencial validó proyectos bandera de la actual gestión, tales como:

Trinitarios: La primera serie histórica animada producida en el país, que utiliza tecnología de última generación para acercar la historia patria a las nuevas generaciones.

La Familia Espejo: Una serie in-house que eleva los estándares de la ficción local con proyección internacional.

Instituto RTVD : Un espacio gratuito donde jóvenes dominicanos se forman bajo estándares internacionales en televisión y streaming, nutriendo la nueva economía creativa del país.