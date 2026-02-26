“RTVD Rumbo a Viña” en la antesala del festival internacional

Como antesala a las grandes noches del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, Radio Televisión Dominicana (RTVD) lanzó el programa especial “RTVD Rumbo a Viña”, conducido por un equipo de comunicadores y expertos en el mundo del espectáculo.

La producción especial es conducida por Samir Saba, Wanda Sánchez, Leyla Yépez y Marielle Araujo, quienes han impregnado su profesionalismo, carisma y una gran narrativa para generar contenido de alto valor emocional e histórico, conectando con la audiencia y llevando cada detalle del festival a los hogares dominicanos.

Esta cobertura ha contado con el tributo a la destacada artista dominicana Maridalia Hernández, así como al famoso imitador Julio Sabala, además de contar con el testimonio del merenguero Roberto del Castillo, quien estuvo recreando el momento en que subió al escenario de Viña del Mar junto al recordado Johnny Ventura.

“RTVD Rumbo a Viña” también ha contado con la participación de los cantantes y músicos Ramón Orlando, José Antonio Rodríguez, Alfio Lora, la productora Aidita Selman, los comunicadores Zoila Puello, Juan Tomas, Ynmaculada Cruz Hierro y el fashionista Alex Macías.

Considerado “el certamen musical más influyente de habla hispana”, Viña del Mar ha contado este año con una cartelera de estrellas que incluye a Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Jesse & Joy, Juanes, Yandel, Bomba Estéreo, Matteo Bocelli, Paulo Londra, Asskha Sumathra, entre otros.

La jornada se extiende hasta el viernes 27 de febrero cuando se presenten figuras del trap y el pop urbano de Argentina y Chile, junto al humor de Santiago Endara y su personaje "Pastor Rocha", en una velada que apuesta por los nuevos sonidos latinoamericanos.

Durante toda la transmisión del Festival de la Canción de Viña del Mar, el público dominicano ha disfrutado de presentaciones memorables, momentos históricos y un despliegue artístico de primer nivel.

La dirección de RTVD, encabezada por Iván Ruiz, reafirmó con esta alianza su compromiso de elevar los estándares de la televisión estatal, resaltando que "llevar Viña del Mar a los hogares dominicanos no es solo transmitir un show, es conectar a nuestro país con la plataforma global más importante de la música latina".