"Golden Boy", telenovela turca que conquistó más de 100 países aterriza en Color Visión

La televisora Color Visión anunció el estreno en República Dominicana de la telenovela turca "Golden Boy", una producción que debutó en Turquía y que, tras su éxito internacional, ha sido vendida a más de 100 países alrededor del mundo.

La serie comenzará a transmitirse el próximo lunes 2 de marzo a las 8:00 de la noche, llevando al público dominicano una historia marcada por el drama romántico, los conflictos familiares y las diferencias sociales.

Los protagonistas principales de “Golden Boy” (Yalı Çapkını) son Mert Ramazan Demir en el papel de Ferit Korhan y Afra Saraçoğlu como Seyran Şanlı. Esta historia de romance y drama, producida por Star TV, ha consolidado a sus actores principales como figuras internacionales.

Drama, amor y secretos familiares

La trama combina romance, poder y tensiones familiares, elementos que han resultado clave en el éxito global de la producción. Su enfoque en los conflictos generacionales y las diferencias sociales ha conectado con audiencias diversas, posicionándola como una de las apuestas más fuertes del drama turco contemporáneo.