Russell Brand se declara inocente de nuevos cargos de violación y agresión sexual

El comediante británico Russell Brand se declaró inocente el martes de nuevos cargos de violación y agresión sexual.

Brand, quien ya enfrentaba cargos similares contra cuatro mujeres, negó los nuevos cargos en el Tribunal de la Corona de Southwark. Los presuntos delitos ocurrieron en 2009, según la Fiscalía de la Corona.

Brand, de 50 años, fue acusado en abril de dos cargos de violación, dos de agresión sexual y un de atentado contra el pudor. La fiscalía declaró que estos delitos, que involucraron a cuatro mujeres, ocurrieron entre 1999 y 2005: uno en la ciudad costera inglesa de Bournemouth y tres en Londres. Brand se declaró inocente de estos cargos ante un tribunal londinense a principios de este año.

Se espera que el juicio programado para junio dure entre cuatro y cinco semanas.

El actor de "Get Him To The Greek", conocido por sus atrevidos monólogos y sus batallas con las drogas y el alcohol, ha abandonado los medios tradicionales en los últimos años. Consiguió una gran cantidad de seguidores en línea con videos que mezclaban el bienestar con teorías de la conspiración, además de hablar de su devoción religiosa.