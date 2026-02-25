Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Muere a los 34 años Jordan James Parke, participante de "Botched"

​El autoproclamado "Rey de los Labios", quien había gastado aproximadamente 150 mil dólares en cirugías plásticas.

El influencer Jordan James Parke, quien apareció en el programa de televisión estadounidense "Botched", murió. Tenía 34 años.

En 2024, Parke reveló que deseaba parecerse a la empresaria y socialité Kim Kardashian, a quien consideraba "la mujer más hermosa del mundo".

