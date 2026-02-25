Muere a los 34 años Jordan James Parke, participante de "Botched"

El influencer Jordan James Parke, quien apareció en el programa de televisión estadounidense "Botched", murió. Tenía 34 años.

El autoproclamado "Rey de los Labios", quien había gastado aproximadamente 150 mil dólares en cirugías plásticas.

En 2024, Parke reveló que deseaba parecerse a la empresaria y socialité Kim Kardashian, a quien consideraba "la mujer más hermosa del mundo".