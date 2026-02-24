Raymond Pozo y Miguel Céspedes se quejan por la falta de apoyo a la televisión dominicana

Los humoristas Raymond Pozo y Miguel Céspedes se quejaron por la falta de apoyo a la televisión dominicana ante el contenido masivo de las redes sociales.

Durante una entrevista en el programa "Esta Noche Mariasela", que recientemente anunció su salida del aire, los actores explicaron el esfuerzo que realizan para producir contenido de calidad sin la flexibilidad de los dueños de los canales y la mirada indiferente del gobierno.

"Ese tema hay que prestarle mucha atención, estamos luchando contra las redes y estamos tratando de hacer programas con calidad en la televisión y creo que el gobierno tiene que prestarle mucha atención a la televisión, al apoyo a la televisión", dijo Céspedes.

Asimismo, Céspedes afirmó que entiende la decisión de Mariasela Álvarez de retirarse de la pantalla chica con su proyecto tras 14 años de haber regresado.

Mientras Pozo precisó: "Y los dueños de canales, más flexibles, tienen que ser más flexibles con nosotros".

La iniciativa fue aplaudida por la presentadora y productora, quien se despide con su espacio televisivo el próximo 26 de febrero, destacando el trabajo de los comediantes en la actuación.

"Ellos no quieren valores, ellos no quieren una mejor sociedad, y eso era lo que yo quería decie precisamente, que a lo largo de tantos años nunca los he visto tener que utilizar palabras descompuestas, chistes de mal gusto, hacer películas que afectaran los valores en los que ellos creen y los que cimentan sus vidas y, sin embargo, han mantenido su audiencia, el público los ama, los adora, no aquí, en todas partes", señaló.