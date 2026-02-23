Actor Sergio Mayer recibió licencia indefinida en el Congreso para entrar a “La casa de los famosos”

El actor y Diputado del Congreso de la Unión Sergio Mayer recibió una licencia por tiempo indefinido para participar en la sexta temporada de "La casa de los famosos", de Telemundo.

Según El Financiero, la noticia se dio a conocer a través del boletín 3246 del Congreso, donde el periodo de Mayer terminará el 31 de agosto de 2027, pero durante su ausencia el diputado Luis Morales Flores será su suplente.

“En votación económica, el Pleno aprobó la licencia por tiempo indefinido solicitada por el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena-Cuarta Circunscripción), a partir de este martes 17 de febrero”, explicó el boletín.

La decisión ha generado controversia en redes sociales tras la entrada de Mayer al reality de convivencia como habitante sorpresa.

En 2023, Mayer participó en la primera edición de “La casa de los famosos México”, donde Wendy Guevara resultó ganadora. Además, también es conocido por su actuación en las telenovelas “La fea más bella” y “Vecinos o puras mentiras” y debutar en el 1989 con el grupo de música pop Garibaldi.

Mayer, quien formó parte del espectáculo “Solo para mujeres”, tuvo una relación a finales de los 90 con la actriz Bárbara Mori, cuando ella tenía 18 años y él 28, con quien tuvo a su hijo Sergio Mayer Mori.