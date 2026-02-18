Mariasela Álvarez: “Falso, yo no voy como cónsul a España ni a ningún país”

La veterana comunicadora Mariasela Álvarez dejó los puntos claros tras el anuncio de su salida de la televisión con su programa “Esta Noche Mariasela”.

Álvarez desmintió haber tomado la decisión tras aceptar un cargo público.

“Falso, yo no voy como cónsul a España ni a ningún país, además yo soy ciudadana española, ¿yo voy a renunciar a la ciudadanía? (risas), por favor”, expresó Álvarez.

Asimismo, la presentadora y ex Miss Mundo agradeció los mensajes de apoyo y cariño que ha recibido del público, colegas, amigos y compañeros de los medios de comunicación.

Señaló que no descarta volver con un nuevo proyecto.

El lunes, Álvarez confirmó el cierre del espacio televisivo tras su regreso a la pantalla chica hace 14 años, cuando retomó el proyecto que inició en 2002 y puso en pausa por su mudanza a España, donde vivía junto a su entonces esposo, Alberto del Pino, y los cuatro hijos de ambos.