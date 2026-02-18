Confirman salida de Giselle Blondet de “La Mesa Caliente” mientras se recupera de una cirugía

La actriz y presentadora puertorriqueña Giselle Blondet quedó fuera de La Mesa Caliente", mientras se recupera de una segunda cirugía de espalda tras la primera haberse complicado en el proceso postoperatorio.

Luego de varios días de rumores, la noticia fue confirmada por su compañera Verónica Bastos durante la transmisión del programa de Telemundo.

Visiblemente conmovida, Bastos informó: "Como ustedes saben, nuestra querida Giselle Blondet ha estado ausente atendiendo una situación médica. Hoy, nos despedimos de ella con el corazón lleno de agradecimiento y deseándole que pronto la volvamos a ver brillar llena de salud".

Al finalizar el homenaje que incluyó una recopilación de imágenes de la trayectoria de Blondet en el espacio, Bastos concluyó: "Gigi, nuestro corazón está contigo y hoy más que nunca atesoro los hermosos momentos que vivimos juntas aquí en La Mesa Caliente. Gracias".

Desde hace varias semanas, Blondet estaba ausente del programa después de someterse a una cirugía de espalda en noviembre y la recuperación complicarse.

"Hace unas cuantas semanas me operaron de la espalda y la recuperación ha sido un poco más complicada de lo que me podía imaginar. De hecho, acabo de salir del hospital; estoy en mi casita que me encanta y aquí continúo mi tratamiento", dijo Blondet.

Y añadió: "Segunda cirugía superada. La vida me ha vuelto a poner a prueba y aquí estoy, saliendo de una segunda operación. No ha sido fácil, pero Dios sabe por qué permite estas pausas".

Según la periodista Mandy Friddman, la conductora se enteró junto con el público de su despido. Más tarde, Telemundo también emitió un comunicado.

"Giselle ya no será parte del programa de Telemundo, La Mesa Caliente. Su talento y compromiso han sido fundamentales para el éxito del programa desde su estreno, ayudando a convertirlo en uno de los principales programas de las tardes de la televisión en español. Agradecemos sus contribuciones y le deseamos continuo éxito", expresó la cadena.

En octubre del 2025, Myrka Dellanos fue desvinculada del mismo programa.