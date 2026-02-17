Raquel Arbaje: “Querida Mariasela, me duele que cierres mi toque de queda la mayoría de los días”

La primera dama de la República Raquel Arbaje reaccionó este lunes a la salida del aire de "Esta Noche Mariasela" tras 14 años de su regreso a la pantalla chica.

Además de los comentarios de comunicadores y prouctores lamentando la noticia, Arbaje también expresó su pesar ante la decisión de Mariasela Álvarez de despedirse del espacio que tuvo su emisión debut en el año 2002 en la televisión nacional.

Asimismo, la esposa del presidente Luis Abinader sugirió a la productora volver a los medios con una propuesta de menor presupuesto y menos transmisiones semanales.

"Querida Mariasela, me duele que cierres mi toque de queda la mayoría de los días; han llevado información y educación, entretenimiento. Como ciudadana televidente o seguidora por streaming harán mucha falta. Ojalá y puedan reconsiderar quizá otro formato menos costoso o interdiario", escribió Arbaje en la publicación en Instagram de "ENM".

A inicios de septiembre del año pasado, Arbaje visitó el set de "ENM" en Color Visión (Canal 9) para una entrevista exclusiva donde habló sobre su vida familiar, su lucha por los derechos de la mujer y la niñez y su trabajo con la salud mental y la prevención del embarazo en adolescentes.

Otras figuras como Pamela Sued, Iván Ruiz, Georgina Duluc, Milagros Germán, Nuria Piera, Tania Báez, Irving Alberti, Techy Fatule, Miralba Ruiz, Isaura Taveras, Frank Perozo, Evelyn Betancourt, Astrid Rivera, Luis José Germán, Natalia Ramírez y Alicia Ortega se han referido al cierre del legendario proyecto televisivo.