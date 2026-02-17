Comunicadores y productores de televisión lamentan salida del aire de “Esta Noche Mariasela”

Luego de Mariasela Álvarez anunciar la salida del aire de su programa "Esta Noche Mariasela" tras su vuelta a la televisión hace 14 años, varios comunicadores y productores han lamentado la decisión de la veterana presentadora.

Iván Ruiz, Isaura Taveras, Vivian Fatule, Pamela Sued, Miralba Ruiz, Nuria Piera, Alicia Ortega, Milagros Germán y Georgina Duluc, quienes han sido cabeza de sus propios proyectos, afirmaron que "ENM" hará falta en la programación nacional por su contenido de calidad y ser una plataforma para exponer de manera imparcial temas políticos y sociales desde su creación en el año 2002.

"Pocas veces, muy pocas escribo, pero esta vez me impulsa una imperiosa necesidad de expresar y expresarte todo lo que has dado y entregado a la televisión, desde aquellos primeros años de los 90's. A partir de ese inicio toda la televisión que hiciste le pusiste el sello dela calidad, pero también el contenido de valor, siempre fue suma, nunca resta", escribió el director de RTVD.

"Tambien cuidaste lo técnico, lo visual y te rodeaste de lo mejor de cada tiempo. No deja de preocuparme que los contenidos de valor en la pantalla sean menos, y lo que aporta ya no se 'venda' igual. No es justo, ni siquiera entres en pausa, la pantalla no puede quedarse vacía y dejar las garras del morbo en otras pntallas más pequeñas. Te volveremos a ver, tienes demasiado que dar y dar de valor. Enhorabuena querida", añadió.

"Siempre serás referente e inspiración para quienes buscan la calidad… ¡Grande querida Mariasela! Mis afectos y admiración para ti, no tienen fecha de caducidad", dijo Isaura Taveras, productora del especial de Año Nuevo "Top 13".

"Un gran honor haber sido parte. Una gran tristeza porque amo la televisión. Que seas bendecida en todo lo que emprendas", comentó Vivian Fatule, quien fue productora de "ENM".

"¡Cuánta falta harás! Pero que sea bienvenido todo lo que te dé paz y vibre contigo en este momento. Tú tranquila feliz y satisfecha por el deber más que cumplido todos estos años, entregándonos calidad, verdad y compromiso. Siempre serás uno de los pilares de la Television Dominicana, estés o no, nunca olvidaremos 'Esta Noche Marisela'. ¡Te quiero!", dijo Georgina Duluc.

"Qué privilegio me das de poder visitarte mañana y haberte visitado tantas otras veces… Te quiero, te agradezco tu apertura siempre y tu cariño más allá de los medios. Gracias por darnos tanto y por tanto tiempo", afirmó Miralba Ruiz, conocida por producir formatos de temporada.

Por su lado, Nuria Piera, pionera en el periodismo de investigación en República Dominicana, compartió un comunicado en su Instagram hablando sobre su amiga, colega y compañera de los medios y de Color Visión (Canal 9): "Tu total convicción me deja pensativa. Me coloca en ese silencio donde, a veces, no sabemos bien cómo reaccionar, qué decir o incluso cómo acompañar. No por falta de amor o de interés, sino porque cuando una decisión nace de una certeza tan clara, no hay consejos que añadir ni caminos que sugerir. Solo queda escuchar, comprender y respetar".

"Ha habido momentos —no puedo evitarlo— en los que he dudado, tratando de entender y aceptar tu determinación. Y me he preguntado por qué no seguir luchando por algo que hace bien, que suma, que deja huella… Pero la respuesta llega sola, sostenida por tu carácter y tu claridad: 'Es lo que entiendo que corresponde'", agregó.

"Hoy eres, una vez más, valiente. Hoy, como siempre, decides tu camino. Hoy construyes andamios para lo que venga, tenga dónde sostenerse. Hoy no dices adiós. Hoy dices hasta luego. Hoy y siempre, tu amiga del alma", sentenció Piera.

Alicia Ortega, vicepresidenta de Grupo SIN, comentó en su cuenta de X: "La televisión te va a extrañar, pero sé que este no es un adiós, sino una pausa necesaria y merecida. Has sido, por años, una voz firme, una presencia luminosa y una referencia para todos los que creemos en el poder de comunicar con dignidad".

De igual manera, Milagros Germán reaccionó a la noticia: "Amiga, valiente decisión tomas! No sé las razones de esta salida de lo que ha sido tu vida y tu pasión durante tantos años, Esta Noche Mariasela. Una decisión tan inesperada, al menos para mí".

"Sé por propia experiencia lo que es el cansancio de hacer lo mismo durante años", continuó.

"Sea la razón que sea, te felicito a ti como persona, como la mujer que siempre sabe adonde va y que ha sido responsable y decidida, que ha trabajdo con excelencia. La tv pierde uno de sus últimos espacios de calidad, defensa de nuestros valores y de nuestro país y de gran valor para todos", señaló Germán, exministra de Cultura.

Asimismo, Pamela Sued dedicó unas palabras a Álvarez: "Quiero que sepas que para mí siempre has sido y serás un referente. Una comunicadora extraordinaria, íntegra, firme, inteligente y profundamente comprometida con elevar el nivel del contenido que consumimos. Lo que construiste no fue solo un programa, fue una plataforma de educación, análisis y reflexión".

"Tu voz hará falta. Tu criterio hará falta. Tu forma de hacer televisión, con propósito, con respeto por la audiencia, hará falta", destacó Sued.