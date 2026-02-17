La Miss República Dominicana 2024 Celinee Santos es una de las participantes de la sexta temporada de "La Casa de los Famosos" Telemundo.

La exreina de belleza y el exparticipante del reality Love Island USA, Kenny Rodríguez, son los dos dominicanos que representarán la bandera tricolor en el reality, que inició este 17 de febrero.

Otras figuras que están en el reality de convivencia son Laura Zapata, los influencers Jailyne Ojeda, Kunno y Yina Calderón y la ex Miss Universo mexicana Lupita Jones.

Se recuerda, que el dominicano Carlos Cruz, conocido como “Caramelo”, fue el ganador de la pasada edición “La casa de los famosos All Stars”.

El reality es conducido por Javier Poza y Jimena Gállego.

El formato se caracteriza por exponer públicamente la convivencia entre famosos mientras estos se encuentran aislados bajo un mismo techo, sin los privilegios a los que están acostumbrados.