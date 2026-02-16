Tiby Camacho y su pareja abandonan reality de Univision comprometidos y en espera de un bebé

La influencer y actriz Tiby Camacho y su novio, el entrenador fitness José Medina, decidieron abandonar el reality “¿Apostarías por mí?”, de Univision, tras revelar que esperan un bebé.

Camacho explicó que el embarazo no le permitirá realizar ciertos retos que exige la competencia, por lo que decidió salir y cuidarse hasta el nacimiento de su hijo.

Contó que lleva tres semanas de gestación y no pudo ocultarlo debido a los malestares que estaba experimentando durante su participación.

La salida de Camacho y Medina salvó a Mario Bezares, Brenda Bezares, Alejandra Jaramillo y Beta Mejía, quienes estaban nominados, de una posible eliminación.

La pareja también se comprometió a finales de enero en medio del programa de televisión y con la presencia de sus compañeros.

Camacho y Medina, ambos nacidos en Santiago de los Caballeros y residentes en Miami, representaban a República Dominicana en el reality, que se transmite en vivo todo el día.