RTVD será el canal oficial en RD del Festival Viña del Mar 2026

Radio Televisión Dominicana (RTVD) anunció que será el canal oficial en República Dominicana para la transmisión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

Del 22 al 27 de febrero, la audiencia dominicana podrá disfrutar en vivo de toda la magia que generan las presentaciones artísticas en el emblemático anfiteatro Quinta Vergara en Viña del Mar, Chile.

Considerado el certamen musical más influyente de habla hispana, Viña del Mar contará este año con una cartelera de estrellas que incluye a Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Juanes, Yandel, Jesse & Joy, Bomba Estéreo, Paulo Londra y Matteo Bocelli, entre otros. Como antesala a las galas artísticas de cada noche, RTVD “Tu televisión pública” lanzará el programa especial “RTVD Rumbo a Viña”, con siete emisiones en horario estelar (9:00 de la noche).

La producción televisiva tendrá un fuerte componente emocional y patriótico al celebrar los 40 años del triunfo de “Para quererte”, canción interpretada por Maridalia Hernández con letras de José Antonio Rodríguez y música de Manuel Tejada, que hizo historia en 1986 al obtener el primer lugar y la Gaviota de Plata.

RTVD le rendirá un homenaje a sus protagonistas con una interpretación especial a cargo de los Topitokers, conectando el legado dorado de la música dominicana con las nuevas generaciones.

La dirección de RTVD, encabezada por Iván Ruiz, reafirma con esta alianza su compromiso de elevar los estándares de la televisión estatal, ofreciendo una propuesta multiplataforma que garantiza calidad de imagen, sonido y contenido de alto nivel.

“Llevar Viña del Mar a los hogares dominicanos no es solo transmitir un show, es conectar a nuestro país con la plataforma global más importante de la música latina”, destaca la institución.

Además del show artístico central, la transmisión permitirá a los televidentes seguir paso a paso las competencias folclóricas e internacionales, los momentos de humor y las entregas de las anheladas Gaviotas de Plata y Oro.