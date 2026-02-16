"Esta Noche Mariasela" dice adiós, último programa sale el 26 de febrero

La comunicadora Mariasela Álvarez anunció que su programa nocturno "Esta Noche Mariasela" saldrá del aire el próximo 26 de febrero, luego de 14 años de transmisión por Color Visión.

“Como todo lo que comienza un día debe terminar les informo hoy que Esta Noche Mariasela va a cerrar sus emisiones el día 26 de febrero”, dijo la comunicadora en el programa por el canal 9.

La veterana comunicadora expresó que esta ha sido una decisión difícil de tomar, que le ha dado muchas vueltas y que lo ha consultado con la almohada.

"Hoy no es una noche cualquiera. Después de 35 años en la televisión y casi 14 acompañándoles cada noche en Esta Noche Mariasela, llega el momento de cerrar un ciclo", comentó en su Instagram.

Luego agregó: "Han sido años de historias, entrevistas memorables, debates necesarios, arte, cultura y, sobre todo, el privilegio de entrar a sus hogares y sentirnos parte de su familia".

El programa cerrará sus emisiones el próximo 26 de febrero, "una decisión profundamente personal y difícil, pero tomada con la certeza de que los ciclos también abren puertas a nuevos comienzos".

Sin embargo, aclaró que "nuestra voz no se apaga. Seguiremos contando historias… de otra manera y en otro momento".