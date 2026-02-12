Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Karen Yapoort estará en la conducción de la alfombra de Premios Soberano por segundo año consecutivo

Karen Yapoort llegando a la alfombra de Premios Soberano 2025.

Listín DiarioSanto Domingo, RD

Karen Yapoort regresará como conductora a la alfombra roja de Premios Soberano por segundo año consecutivo. 

La comunicadora fue anunciada como parte del elenco que encabezará la conducción de la antesala del galardón creado por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

Yapoort estará junto a Amara La Negra, Josell Hernández y Sophia Sanabria, a quienes los productores del evento han confirmado de manera paulativa en redes sociales.

