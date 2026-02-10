Sophia Sanabria será una de las presentadoras de la alfombra roja de Premios Soberano 2026

La analista de moda Sophia Sanabria será una de las presentadoras oficiales de la alfombra roja de Premios Soberano 2026, según anunciaron este lunes sus productores a través de redes sociales.

"Una comunicadora de moda joven que traduce las tendencias en estilo real y cercano", cita la publicación del anuncio.

Sanabria se une a Amara La Negra y Josell Hernández como parte del elenco de la antesala de la premiación de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), que se celebrará el próximo 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Sanabria estudió en Milán, Italia. Es conocida por su trabajo como periodista en la revista Pandora, además ha colaborado con People en Español, conduce su propio segmento en el programa de televisión "Noche de Luz" y forma parte del espacio radial "Sin Alarma", de La X 102.1 FM.

Los Premios Soberano, que volverán a ser producidos por tercer año consecutivo por el exitoso empresario artístico César Suárez Jr., copatrocinados por la Cervecería Nacional Dominicana, iniciarán con la alfombra roja a las 7:00 de la noche y la ceremonia a partir de las 8:00 p.m. El evento contará con transmisión para Estados Unidos a través de Univisión y por la plataforma ViX.