Los anuncios del Super Bowl intentan superar los momentos difíciles con salud, cariño y risas

En un momento difícil para Estados Unidos, los anunciantes del Super Bowl piden a los espectadores que se cuiden a sí mismos y a los demás, y tal vez incluso sonrían.

Ring muestra cómo los vecinos pueden usar las cámaras de sus timbres para encontrar mascotas perdidas. Un Clydesdale de Budweiser protege a un polluelo de águila calva de la lluvia. Novartis promociona un análisis de sangre que puede detectar el cáncer de próstata. Toyota recuerda a los espectadores que deben usar el cinturón de seguridad.

Se invoca a Mister Rogers dos veces: Lady Gaga canta su clásico “Won't You Be My Neighbor?” en una canción conmovedora para Rocket Companies mientras que la Liga Nacional de Fútbol usa “You Are Special” para promocionar su trabajo con organizaciones deportivas juveniles.

Estados Unidos está inquieto. La confianza del consumidor estadounidense cayó a su nivel más bajo desde 2014 en enero. El asesinato de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis el mes pasado provocó una indignación generalizada . Y el clima invernal ha sido brutal en gran parte del país.

“Hay un trauma colectivo. Todos estamos estresados. No importa quién seas, es algo que nos afecta a todos”, dijo Vann Graves, director ejecutivo del Brandcenter de la Universidad Commonwealth de Virginia.

Los anuncios del Super Bowl, dijo, brindan a las personas un respiro muy necesario y un momento compartido poco común.

“Ha pasado un tiempo en el que podemos simplemente ser humanos, hacer tonterías y disfrutar”, dijo.

Jugando para reír

Hay muchas tonterías en los comerciales de este año. Sabrina Carpenter intenta construir al hombre perfecto con Pringles. Benson Boone y Ben Stiller interpretan a un dúo disco haciendo volteretas en Instacart. Andy Samberg, interpretando a "Diamante de la comida", rocía mayonesa Hellmann's en los sándwiches de Elle Fanning y otros clientes de la tienda de delicatessen

Los osos polares, las mascotas tradicionales de Coca-Cola, comparten una Pepsi en un anuncio que parodia la cámara de besos viral del año pasado. Adrien Brody no puede evitar sobreactuar en un anuncio de TurboTax.

Los servicios de entrega intentan superarse entre sí. George Clooney aparece en un anuncio de Grubhub para promocionar la entrega gratuita en pedidos de $50 o más. Uber Eats recluta a Matthew McConaughey para convencer a Bradley Cooper y Parker Posey de que el fútbol americano es una conspiración para provocar hambre. Y el rapero 50 Cent trolea a Sean "Diddy" Combs en un anuncio de DoorDash .

Tazón con IA

La inteligencia artificial está presente en todas las ondas de radio del Super Bowl

Oakley Meta promociona sus gafas con IA en dos anuncios llenos de acción que muestran a Spike Lee, Marshawn Lynch y otros usándolas para grabar videos y responder preguntas. Wix estrena un anuncio para Wix Harmony, que utiliza herramientas de IA para el diseño web.

Svedka Vodka contrató a Silverside AI, un estudio de inteligencia artificial, para ayudar a crear su anuncio, que presenta a su mascota robot FemBot bailando junto a su homólogo masculino, BroBot.

Al igual que la propia IA, los anuncios de IA no están exentos de controversia . El desarrollador de IA Anthropic está emitiendo un par de anuncios que señalan que Claude, su chatbot, no tiene anuncios. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, cuestionó esta afirmación en una publicación reciente en redes sociales. OpenAI anunció el mes pasado que comenzará a probar anuncios para mantener ChatGPT gratuito.

Amazon también da en el clavo con un anuncio protagonizado por Chris Hemsworth que se burla del miedo de la gente a la IA. El anuncio se emite pocos días después de que Amazon despidiera a 16.000 empleados corporativos , algunos de los cuales podrían ser reemplazados por IA.

"Sospecho que esto pretende ser gracioso, pero podría reforzar las preocupaciones muy reales de algunas personas sobre la IA", dijo Tim Calkins, profesor clínico de marketing en la Universidad Northwestern.

Frenesí por la salud

Los anuncios del Super Bowl todavía celebran los refrigerios. Bowen Yang, Scarlett Johansson y Jon Hamm se unen para lanzar las galletas Ritz . Un agricultor de papas jubilado le cede la granja a su hija en un emotivo anuncio de Lay 's

Pero también hay un enfoque en la salud. Octavia Spencer y Sofía Vergara instan a las personas a hacerse pruebas para detectar la enfermedad renal en un anuncio de Boehringer Ingelheim .

Mike Tyson habla sobre la muerte de su hermana por obesidad en un anuncio que insta a la gente a comer alimentos reales y sin procesar. El an

uncio fue financiado por MAHA Center Inc. , una organización sin fines de lucro dirigida por Tony Lyons, editor y aliado clave del secretario de Salud de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr.

Los medicamentos para bajar de peso con GLP-1 también están causando sensación. Novo Nordisk promociona sus nuevas pastillas Wegovy en un anuncio con Kenan Thompson, DJ Khaled, Danielle Brooks, Ana Gasteyer, John C. Reilly y Danny Trejo. La empresa de telesalud Ro promociona sus GLP-1 en un anuncio protagonizado por Serena Williams.

Hims & Hers , que recientemente presentó su propia píldora GLP-1, dice que brinda acceso a una mejor atención médica a todos, no sólo a los ricos.

Nostalgia

¿Una manera de hacer que los estadounidenses se sientan mejor? Evocar recuerdos cálidos del pasado

T-Mobile presenta a los Backstreet Boys cantando una versión de su éxito de 1999 "I Want It That Way". Volkswagen se remonta a 1992 con un comercial ambientado en "Jump Around" de House of Pain.

Y Xfinity reúne a Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum en una reimaginación irónica de “Jurassic Park” de 1993 que muestra a Xfinity restaurando la energía a la isla para que nada salga mal.

Precios récord

Los anunciantes acuden en masa al Super Bowl cada año porque mucha gente ve el gran partido. En 2025, un récord de 127.7 millones de espectadores estadounidenses vieron el partido a través de la televisión y las plataformas de streaming

Jura Liaukonyte, profesor de marketing en el SC Johnson College of Business de la Universidad de Cornell, dijo que las empresas que normalmente tienen que dividir su dinero en publicidad entre plataformas de transmisión y streaming pagan una prima por los anuncios del Super Bowl para llegar a una audiencia unificada.

Los anuncios del Super Bowl de este año costaron un promedio de 8 millones de dólares por unidad de 30 segundos, pero algunos se vendieron por más de 10 millones, un récord, según Peter Lazarus, director de publicidad y alianzas de NBC Sports. Lazarus afirmó que febrero, con el Super Bowl, los Juegos Olímpicos y el Juego de las Estrellas de la NBA , sería un "febrero legendario".