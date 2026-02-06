Don Lemon dice que una docena de agentes fueron a arrestarlo a pesar de que se ofreció a entregarse

El periodista independiente Don Lemon dijo que alrededor de una docena de agentes federales acudieron a su hotel de Los Ángeles para arrestarlo la semana pasada, a pesar de que su abogado había dicho a las autoridades que se entregaría para enfrentar cargos federales de derechos civiles por su cobertura de una protesta contra la inmigración que interrumpió un servicio en una iglesia de Minnesota.

Lemon le dijo al presentador nocturno de ABC, Jimmy Kimmel, que enviar a los agentes fue un desperdicio de recursos porque las autoridades no habrían tenido que enviar agentes para seguirlo si se le hubiera permitido entregarse a las autoridades.

“Estaba caminando hacia la habitación y presioné el botón del ascensor, y de repente, sentí que me empujaban y que la gente intentaba agarrarme y esposarme”, dijo el lunes en “Jimmy Kimmel Live!”.

Preguntó a los agentes quiénes eran y dijo que se habían identificado. Lemon pidió ver una orden judicial y le dijeron que no la tenían. Los agentes entonces llamaron a un agente del FBI para que viniera desde afuera y le mostrara a Lemon la orden judicial en un celular.

El Departamento de Justicia no respondió a un mensaje solicitando comentarios. La oficina del FBI en Minneapolis indicó que no sería apropiado hacer comentarios porque el caso ha llegado a la fase de adjudicación.

Kimmel presentó a Lemon, su primer invitado de la noche, diciendo que “fue arrestado por cometer periodismo”.

El periodista estadounidense Don Lemon, el 31 de enero de 2026.(Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

El abogado de Lemon ha declarado que planea declararse inocente. Tras ser liberado por orden judicial, declaró a la prensa: «No me callarán».

Un gran jurado de Minnesota acusó a Lemon, a otro periodista independiente, a Georgia Fort y a otros por cargos de conspiración e interferencia con los derechos de la Primera Enmienda de los fieles durante la protesta del 18 de enero en la Iglesia de las Ciudades en St. Paul, donde un funcionario de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos es pastor.

Fort, en una entrevista con Rachel Maddow de MS NOW el lunes, dijo que fue "extremadamente traumático" para su familia cuando casi dos docenas de agentes acudieron a su casa para arrestarla. Tiene tres hijas, e inicialmente pensó que las dos menores —de siete y ocho años— se quedaron dormidas durante la mayor parte del incidente.

“Me enteré de que en algún momento mi hija de ocho años se despertó, pero estaba tan aterrorizada que se quedó en la cama llorando”, dijo Fort. “Ahora vemos que tienen miedo de estar solos. Tienen dificultades para seguir con sus rutinas habituales. Así que estamos intentando recuperarnos de esto”.

Fort dijo que ha habido un ataque estratégico contra la prensa desde hace tiempo, pero los arrestos de ella y Lemon llevan la situación a un nuevo nivel. "Quiero que el pueblo estadounidense entienda que atacar a la prensa no es simplemente atacar a los periodistas", dijo. "Es atacar el derecho del público a saber".

Lemon, quien fue despedido de CNN en 2023 tras una trayectoria irregular como presentador matutino, ha declarado no estar afiliado al grupo que interrumpió el servicio religioso. Le dijo a Kimmel que no era un manifestante.

Fui allí para ser periodista. Fui a documentar y registrar lo que sucedía. Seguía a ese grupo, y eso fue lo que hice. Reporté sobre ellos”, dijo Lemon.

Lemon dijo que les preguntó a los agentes que lo arrestaron si le permitían hacer una llamada. Le dijeron que no y que podía hablar con su abogado al día siguiente. Intentó usar Siri en su Apple Watch para llamar a su esposo y a su abogado, pero ninguno contestó.

Un brazalete de diamantes que llevaba se enganchaba constantemente en sus esposas, lo que le dolía, y los agentes le dijeron a Lemon que se lo quitarían. Lemon dijo que preguntó si al agente le importaría llevárselo a su esposo en su habitación de hotel y accedieron.

"Y así fue como mi esposo se enteró. De lo contrario, nadie habría sabido dónde estaba", dijo Lemon.

Lemon dijo que lo mantuvieron en una sala de detención en el tribunal federal desde la medianoche hasta la 1 de la tarde del día siguiente.

El propio Kimmel se convirtió en un símbolo de la lucha contra la censura el año pasado, cuando ABC suspendió "Jimmy Kimmel Live!" por unas declaraciones tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Poco antes, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, presionó a las emisoras para que retiraran a Kimmel del aire.

ABC levantó la suspensión tras la indignación pública, y Kimmel regresó al aire con índices de audiencia mucho más altos. En el Congreso, los senadores demócratas expresaron su preocupación por que las acciones de Carr violaran la Primera Enmienda