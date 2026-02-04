Lupita Jones, Kunno y Laura Zapata entre los participantes de “La casa de los famosos 6”

Telemundo anunció a los primeros participantes de la próxima temporada del reality de convivencia “L a casa de los famosos”, basado en el programa original Big Brother creado por el empresario neerlandés John de Mol.

Entre las figuras que están confirmadas para "LCDLF 6", se encuentran la actriz Laura Zapata, los influencers Jailyne Ojeda, Kunno y Yina Calderón y la ex Miss Universo mexicana Lupita Jones.

El reality será conducido por Javier Poza y Jimena Gállego e iniciará sus transmisiones en vivo el martes 17 de febrero.

Se recuerda que el formato se caracteriza por exponer públicamente la convivencia entre famosos mientras estos se encuentran aislados bajo un mismo techo, sin los privilegios a los que están acostumbrados.