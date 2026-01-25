Una revisión confirma que la muerte del periodista Hunter S. Thompson en 2005 fue un suicidio

Investigadores en Colorado confirmaron el viernes que la muerte a tiros del periodista Hunter S. Thompson en 2005 fue un suicidio, luego de una revisión solicitada por las autoridades locales a instancias de su viuda.

La investigación, anunciada en septiembre, se abrió después de que Anita Thompson contactara al sheriff del área de Aspen, Michael Buglione, con "nuevas preocupaciones y posible información sobre la investigación" sobre la muerte de Thompson, dijo la Oficina de Investigaciones de Colorado.

La oficina no explicó cuál era esa información, pero señaló que la revisión concluyó que su cuerpo "no fue movido ni 'preparado' después de su muerte".

La CBI afirmó que las entrevistas con familiares y los investigadores originales confirmaron que Thompson sufría de depresión grave y dolor crónico al momento de su muerte. El forense del condado de Pitkin, Dr. Steven Ayers, señaló que se encontraba en declive físico y mental y que idolatraba al autor Ernest Hemingway, quien también se suicidó, añadió.

“No se pudieron comprobar todas las teorías especulativas”, afirmó el CBI.

En una declaración incluida en el anuncio, Anita Thompson agradeció a la oficina por su “amable y minucioso trabajo”.

“Esto nos permite a todos los que amamos a Hunter seguir adelante con la conciencia tranquila”, dijo.

El portavoz del CBI, Rob Low, se negó a hacer comentarios sobre las preocupaciones que había detrás de la revisión, y Buglione no respondió de inmediato a una llamada telefónica y un correo electrónico solicitando más información.

Thompson, quien popularizó una forma de periodismo gonzo en primera persona en artículos y libros como "Miedo y asco en Las Vegas", falleció en febrero de 2005 en su casa de la zona de Aspen, Owl Farm en Woody Creek. Tenía 67 años.

Sus restos fueron incinerados y quemados por un cañón a petición suya durante una ceremonia privada en Colorado. Entre las celebridades que asistieron se encontraba el actor Johnny Depp, quien protagonizó la adaptación cinematográfica de 1998 de "Miedo y asco".

La casa de Thompson fue examinada como parte de la investigación porque la mayoría de la evidencia física y las fotografías fueron destruidas según los protocolos para casos que no se consideran criminales, dijo CBI.

Como parte de la revisión, los investigadores rastrearon la trayectoria de la bala que mató a Thompson con la ayuda de un fragmento que todavía estaba alojado en un electrodoméstico de la casa, dijo Low.

Las fotografías originales de la escena del crimen, recuperadas por Anita Thompson, mostraron que el cuerpo estaba alineado con la trayectoria de la bala, dijo CBI.

Buglione dijo en una declaración en el anuncio del CBI que cree que la investigación original se llevó a cabo correctamente, pero los investigadores reconocieron la importancia de una revisión independiente.

“Las conclusiones del CBI reafirman los hallazgos originales y, esperamos, brinden tranquilidad y claridad”, dijo.