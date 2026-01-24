Milagros Germán menciona la autenticidad y la resiliencia como ejes principales de su trayectoria

La comunicadora, productora y exministra de Cultura, Milagros Germán, protagonizó una conversación íntima y reflexiva en Top 13 by Isaura Taveras, donde compartió los pilares que han definido su trayectoria en los medios de comunicación, marcada por la autenticidad, la resiliencia y una profunda convicción en el poder transformador del arte y la cultura.

Durante la entrevista, Germán destacó que su mayor aporte a la comunicación ha sido un estilo auténtico, alejado del formalismo tradicional. Recuerda sus inicios en una televisión estructurada, con programas de corte social y psicológico, hasta el momento decisivo en el que rompe con esos esquemas y se permite mostrarse tal como es. “Lo que quiero que quede al final de mi carrera es que hice lo que hice siendo Milagros Germán, respetuosa de mi identidad y de mi esencia. Ese es el gran triunfo”, afirmó.

En ese proceso de evolución personal y profesional, la comunicadora reconoce la resiliencia como el mayor desafío y, a la vez, como una constante en su vida.

“La propia vida me ha enseñado a ser una mujer resiliente: por necesidad, por fuerza, por trayectoria, por historia, por camino y por destino. El desafío es siempre continuar, persistir, insistir, ser fuerte y no abandonar lo que uno entiende que es su camino”, dijo.

La conversación también abordó el papel del arte y la cultura en la transformación social, un tema que Germán defiende con convicción desde su experiencia en la gestión pública. “El niño que agarra un pincel no empuña un arma”, expresó, enfatizando cómo el acceso al arte puede incidir positivamente en la construcción de sociedades más conscientes, sensibles y alejadas de la violencia.

A lo largo de la entrevista, Milagros Germán reafirma su visión de la comunicación como un espacio de impacto real, donde la coherencia entre lo que se es y lo que se comunica se convierte en un legado duradero.

La entrevista de Top 13 by Isaura Taveras: ICONOS, producido por René Brea, está disponible en el canal de YouTube.