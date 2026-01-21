Alfonso Rodríguez dice que “mucha gente que lo llama traidor” por querer reformar la Ley de Cine

El cineasta Alfonso Rodríguez se sumó a los íconos reconocidos en la nueva edición de Top 13 by Isaura Taveras, escenario en el cual conversó sobre su postura respecto a la industria cinematográfica actual.

Creador de espacios como “Ciudad Nueva”, “Los Electrolocos”, “La Ciguapa”, entre otros, manifestó que valora mucho la televisión y su alcance, sin embargo, además de resaltar de forma jocosa que su inspiración es muy clara, “el billete”, dijo que, en su opinión, los fracasos enseñan a las personas más que los éxitos. “Se aprende de los fracasos, más que de los éxitos”, recalcó.

Respecto a la Ley de Cine, dijo que actualmente la normativa es un referente mundial, latinoamericano, en Europa, en Los Ángeles, entre otros porque se creó y se hizo de una manera que él califica como “única”, y hay mucha gente copiándola y replicándola.

“Nosotros no sabíamos que la Ley iba a funcionar tan bien; a nosotros la ley se nos fue de la mano. El primer año hicimos 8 películas, el segundo 11, el tercero 14. Pero cuando llegaron los 2020 en adelante, estábamos hablando de 30. La cantidad de películas que estábamos haciendo, y los presupuestos… la ley no funciona con tanto gasto local, porque el gasto local lo paga la película que viene de fuera. Tenemos que bajar los presupuestos, tenemos que hacer menos películas”, explicó.

Manifestó que “hay mucha gente que me llama traidor” y que me cuestiona que debido a que actualmente está trabajando en el gobierno quiere hacer una reforma de la Ley de Cine.

“No, yo voy a salir del gobierno probablemente este año 2026 y voy a seguir diciendo lo que hay que hacer con la Ley de Cine. Porque yo no vivo de gobierno, yo vivo de mi profesión”, aseguró.

Asimismo, Alfonso Rodríguez se describió como un hombre que nunca ha hecho lo mal hecho y que duerme tranquilo.

La entrevista de Top 13 by Isaura Taveras: Íconos, producido por René Brea, está disponible en el canal de YouTube