Georgina e Irving: Despiertan pasión ante la conducción de Premios Soberano 2026

Influencers y comunicadores la emprendieron en contra y otros a favor de la comunicadora Georgina Duluc y el actor Irving Alberti, quienes fueron anunciados como los conductores del Premio Soberano 2026.

A Irving le tocó su primer turno en la animación del premio en 2016, junto a Cheddy García, pero la pareja no logró llenar la expectación del público en ese momento. Probablemente la falta de ensayos y un guion no muy repasado, llevaron al traste la posibilidad de convertirse en una de las parejas más exitosas del Soberano.

En ese entonces, Cheddy e Irving estaban hiperpegados como figuras de las redes, el teatro, el cine y la televisión. Pero nadie imaginó, que esa noche, los humoristas no darían “pie con bola”, en el escenario. Irving y Cheddy pasaron la página y continuaron con su trabajo, teniendo éxitos cada cual en sus respectivos nichos del entretenimiento.

Ahora los ataques han recaído sobre Georgina Duluc, una comunicadora que inició su carrera en la década de los 90 y se convirtió en la top de las figuras más famosas y controversiales de la época, y en llevarse el primer lugar de las mujeres mejores vestidas en la Alfombra Roja de los premios, ganándose el mote de “La reina de la alfombra”. Actualmente Georgina se encuentra alejada de los medios de comunicación.

“La Duluc”

Su vida artística giraba en torno proyectos de televisión, obras teatrales y actuación en el cine local. “La Duluc” como también le llamaban, fue protagonista en 2002 de atraer la mirada del cantante mexicano Luis Miguel, cuando estuvo en primera fila, en un concierto del artista mexicano, en Los Ángeles, en donde además se encontraban periodistas dominicanos. Según los reportes de la época, el artista mexicano quedó, supuestamente, prendido con la belleza de Georgina, quien recibió una rosa roja de manos de Luis Miguel.

En ese entonces El Sol de México ya había sido anunciado para el Estadio Quisqueya y muchos tildaron la publicación del hecho como una propaganda para promover el concierto, sin embargo, para otros, que fueron testigos, se trató de un hecho real, ya que su presencia deslumbra esa noche, en primera fila.

También fue calificada como una de “las megadivas” más poderosas, el mote que fue creado por el empresario Luis Medrano para bautizar a las comunicadores emergentes, en esos años.

En la comunicación

Su figura se estrenó, a nivel popular, en el espacio “Con los Famosos”, del periodista Carlos Batista. Luego compartió en el programa “Viceversa”, por Antena 7, junto a Mariela Encarnación. En 2002 formó parte del elenco de “Divertido con Jochy”. También se le vio conduciendo en “Sábado Gigante”, en 2003. El año siguiente estrena su proyecto televisivo “Qué Digan”, el cual duró dos años en el aire y en 2011 culminó una segunda temporada de su programa “Acceso Total”, un espacio de entrevistas a figuras del medio y la política que se transmitía los domingos, por Teleantillas.

En el cine y en el teatro participó en las películas “Éxito por intercambio” , “Negocios son negocios” , “Noche de Circo”, “El que mucho abarca”. En el teatro, subió a las tablas en “Las ovejas tienen ganas”, “Cabaret”, “Divorciadas, evangélicas y vegetarianas”, “Baño de damas” y “Parejas abiertas”, entre otras.

Casamiento y separación

En enero del 2016 contrajo matrimonio con Marcos Irizarry y en junio del 2019, Duluc, anunció que se separó de su esposo.

Irizarry cumplió condena de prisión en el país por tráfico de drogas, junto a su primera esposa la comunicadora puertorriqueña Laura Hernández.