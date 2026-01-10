Muere Elle Simone Scott, chef del programa de televisión “America's Test Kitchen”

La chef y autora de libros de cocina, Elle Simone Scott, murió a los 49 años tras una larga batalla contra el cáncer.

El programa de televisión “America's Test Kitchen”, al cual Scott pertenecía desde el año 2016, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram.

“Con profunda tristeza y pesar compartimos que nuestra querida compañera y amiga, Elle Simone Scott, ha fallecido. Todavía estamos encontrando nuestras palabras mientras lloramos la pérdida de un humano increíble”, dice la publicación.

Scott se convirtió en la primera mujer negra miembro del elenco de la popular competencia culinaria de PBS.

Nacida en Detroit, Scott también condujo su podcast “The Walk-In” y escribió los libros de cocina más vendidos Boards: Stylish Spreads for Casual Gatherings (2022) y Regalos de Alimentos: 150+ Irresistibles recetas para artesanía personalizada de regalos (2024).