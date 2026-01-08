Clarissa Molina llevará su podcast a la televisión a través de Univision: “Es un sueño cumplido”

La comunicadora Clarissa Molina llegará a la televisión de Estados Unidos con su propio programa: “Claríssima”, el podcast que conduce desde hace más de un año.

Molina reveló a la revista Hola! Américas que su podcast se transmitirá cada sábado a las 5:00 de la tarde, a través de la señal de Univision y UniMás, desde el próximo 10 de enero.

“Ver cómo Claríssima evoluciona y llega a la televisión es un sueño cumplido. Este proyecto nació desde un lugar muy personal y hoy me emociona compartirlo con una audiencia aún más grande, sin perder su esencia”, dijo Molina.

El proyecto de YouTube, producido por José Ceballos, estrenó su primer episodio en octubre de 2024 con el influencer y cantante venezolano Marko.

La primera emisión de “Claríssima” en televisión contará con la participación de la presentadora mexicana Alejandra Espinosa, quien en el año 2007 obtuvo la corona de Nuestra Belleza Latina, concurso que en 2016 también ganó Molina.

Molina se destaca con su segmento de redes sociales en el legendario programa "El Gordo y La Flaca", junto a los veteranos presentadores cubanos Lili Estefan y Raúl de Molina. Además, ha trabajado como anfitriona de varias alfombras roja y premiaciones de la cadena, como Premios Juventud, Premios Lo Nuestro y Latin Grammy.