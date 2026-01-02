Alberto Zayas producirá la ceremonia inicial de los Juegos Santo Domingo 2026

Alberto Zayas será el productor general de la ceremonia inaugural de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, anunció el Comité Organizador.

La ceremonia inaugural será el 24 de julio de 2026, fecha en que se inicia la justa regional que se extenderá hasta el 8 de agosto, con la participación de más de 6,000 atletas, lo que constituirá un récord para este tipo de eventos.

Inauguración

La ceremonia de apertura se llevará a cabo en el emblemático Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde se presentará un espectáculo de gran magnitud, concebido para mostrar al mundo el esplendor de lo dominicano, su historia, cultura, música, talento artístico y el orgullo de su gente.

Experiencia

Con más de tres décadas de experiencia en producciones audiovisuales, televisión, espectáculos, ceremonias deportivas y eventos masivos de alto nivel, Zayas aporta al proyecto su pasión, profesionalismo y compromiso con la identidad nacional.

“Recibo esta designación con gran honor y profunda gratitud. Para mí, representa la validación de tres décadas creando momentos inolvidables, rompiendo esquemas y levantando el nombre de la República Dominicana con orgullo. Asumo este compromiso con la responsabilidad que merece un evento histórico para nuestra región, y con la convicción de que cada paso de mi camino profesional ha sido una preparación constante para este desafío”, expresó Alberto Zayas.

“Junto a AZ Films Producciones, y acompañado del talento de un gran equipo de profesionales, trabajaremos para ofrecer la ceremonia más grande, moderna y emocional que hayan visto los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es un honor servir a mi país y aportar al legado cultural y deportivo que compartimos como región”, manifestó.

José P. Monegro, presidente del Comité Organizador, afirmó que con la designación de Alberto Zayas como Productor General se da inicio a los preparativos de una inauguración majestuosa, vibrante y emotiva: una celebración de nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro orgullo nacional.

Encuentro

“Queremos que los XXV Juegos Santo Domingo 2026 consoliden a la República Dominicana como centro de encuentro de Centroamérica y el Caribe, mediante un espectáculo inolvidable, digno de nuestra patria”, manifestó.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, con la participación de más de 6,000 atletas en más de 30 disciplinas deportivas.