Yolanda Andrade revela que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica

Con notable dificultad para hablar, la presentadora mexicana Yolanda Andrade reapareció en redes sociales y reveló que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), además de confirmar su reciente hospitalización y el cambio de catéter que le fue realizado.

Según Mayo Clinic, ELA es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. La ELA hace perder el control muscular. La enfermedad empeora con el tiempo.

“Han sido días muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos. Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo, porque hay mucha gente que ahora conozco que tiene esa enfermedad degenerativa”, dijo.

“A veces estás bien, a veces estás mal, no puedes moverte ni abrir los ojos, caminar, hablar, una fatiga crónica. Son muchas cosas, pero quiero darle las gracias a toda la gente que me manda buenos deseos”, añadió.

Asimismo, Andrade negó que su hermana Marilé Andrade y su cuñado Sergio Araiza Roldán estén ejerciendo control sobre ella y sus finanzas, como se rumora en los medios.

“Sergio no me secuestro, para nada; Sergio no maneja mi dinero; Sergio no toma decisiones de mis medicamentos”, aclaró.

En agosto, la conductora de "Monste & Joe" advirtió que iba a quedar sin voz y sin movilidad debido a dos enfermedades incurables que padece, aunque en ese momento no ofreció mayores detalles sus problemas de salud.