Muere a los 35 años Mickey Lee, exparticipante del reality "Gran Hermano"

Mickey Lee, quien participó el verano pasado en el reality de la cadena CBS "Gran Hermano", murió a los 35 años de edad tras haber ingresado a la Unidad de Cuidad Intensivos (UCI).

El fallecimiento de Mickey fue anunciado por su familia en su cuenta de Instagram: Mickey cautivó los corazones del público de todo el país a través de su aparición en Gran Hermano, donde su autenticidad, fuerza y espíritu dejaron una impresión duradera tanto en los fans como en sus compañeros de reparto. Será recordada por la alegría que trajo a la vida de tantas personas y por las conexiones genuinas que se formaron tanto dentro como fuera de la pantalla”.

Según TMZ, Mickey sufrió múltiples paros cardíacos relacionados con complicaciones de la gripe. Ingresó en la UCI y permaneció en estado crítico, pero estable, hasta la mañana de Navidad.

Lee había recaudado $31,747 de un objetivo de $40,000 a través de una página de GoFundMe, que ahora se usarán para gastos médicos no cubiertos por el seguro y otros costos relacionados.

Se recuerda que Lee fue eliminada de la competencia de la temporada 27 del longevo programa de televisión después de una votación de 6 a 1, el pasado 4 de septiembre de 2025.