El consumo de televisión tradicional marca en 2025 un nuevo mínimo: no supera las 3 horas al día en España

El consumo de televisión tradicional ha continuado en 2025 su descenso de los últimos años y ha marcado el mínimo anual en más de tres décadas, al caer hasta los 161 minutos por persona y día, diez minutos menos que en 2024, según los datos publicados este viernes por la consultora Barlovento.

Desde que en 1992 se publicara por vez primera este informe de la situación del mercado televisivo en España, nunca el promedio de tiempo de consumo de la tele tradicional había sido tan bajo, tras haber marcado su récord en 2012, cuando alcanzó los 246 minutos, e iniciar entonces un descenso anual que solo se alteró el año del confinamiento por la pandemia, 2020, cuando repuntó a los 240 minutos.

Una evolución contraria ha tenido la edad media del espectador con un aumento en los últimos años, y que en 2025 se mantiene en los 58 años, máximo anual de la serie histórica al que llegó en 2023.

El promedio de tiempo dedicado a otros usos del televisor diferentes a la televisión tradicional experimentó un nuevo alza en 2025 y alcanzó los 53 minutos por persona y día, el máximo anual, mientras que la media de edad en este caso son 43 años.

El año anterior el promedio de tiempo de estos usos alternativos, entre los que se incluye el acceso a plataformas, sitios de internet o la radio, era de 50 minutos.

La 1 de TVE anota su mejor audiencia en trece años

El informe de la consultora Barlovento a partir de los datos de la empresa Kantar también analiza las cifras de audiencia, que están promediadas hasta el 15 de diciembre.

Por cadenas de televisión tradicional, la líder de 2025 por cuarto año ininterrumpido ha sido Antena 3, con una cuota media del 12,8 % (sube un 0,2 % respecto al año anterior), seguida de La 1 de TVE, que aumenta un 0,5 % y llega al 11 %, su mejor dato en los últimos trece años.

Telecinco marca su mínimo anual -con una cuota media del 9,5 %, tras descender un 0,4 %- y se sitúa como la tercera cadena más vista, por delante del grupo de las autonómicas, que han registrado el 8,5 % de cuota media (suben un 0,4 %), laSexta (que ha bajado una décima y se queda en el 6,3 %), Cuatro (sube un 0,4 % y alcanza el 5,8 %) y La 2 de TVE, que se queda en el 3 % al crecer tres décimas.

Antena 3 líder de audiencia 283 días, Telecinco 15 días

El informe señala que Antena 3 ha sido líder de audiencia 283 días, La 1 ha liderado 51 días y Telecinco 15 días.

El conjunto de las temáticas de pago ha marcado su quinto récord anual consecutivo en cuota y alcanza un 11,4 %, siendo las cadenas más vistas, por este orden, LaLigaTV (de Movistar+), Movistar+, Dazn LaLiga, Warner TV, Star Channel, Liga de Campeones (de Movistar+), Canal Hollywood, AXN, Calle 13 y Eurosport.

El liderazgo por grupos empresariales fue para Atresmedia, con el 26,1 % de cuota, seguido de Mediaset (24,5 %) y el Grupo RTVE (con el 16,5 %).

Las diez emisiones más vistas de 2025 son todas de diferentes partidos de fútbol, excepto el Festival de Eurovisión que se cuela en el séptimo y décimo lugar con las votaciones y el certamen.

Netflix, la plataforma a la que más se accede y que más se ve

La inversión publicitaria en los medios televisivos se situará en 2025, cuando se cierren las cuentas de ejercicio, según los cálculos de Barlovento, en torno a los 1.750 millones de euros, lo que supondrá un descenso en torno al 5 % respecto al ejercicio anterior.

Barlovento ha publicado también este viernes la undécima ola de su seguimiento de las plataformas televisivas OTT, según la cual el consumo diario por persona y día es de 74 minutos y la edad media del espectador de estas plataformas es de 50 años.

Netflix y Prime Video son las plataformas mayor penetración en el marcado español, con acceso del 52,6 y 50,2 % de la población, respectivamente; por delante de Youtube (37,8 %), Movistar+ (25,6 %) y Disney+ (23,6 %).

También son líderes en tiempo de visionado Netflix (con un 17,9 % de cuota) y Prime Video (10,6 %), seguidas de nuevo por Youtube (10,4 %), Movistar+ (9,4 %) y Disney+ (4,2 %).