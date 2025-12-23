Tiby Camacho presenta a su novio y confirma que participarán juntos en reality de Univision

La actriz e influencer dominicana Tiby Camacho formará parte del nuevo reality show de Univisión, titulado “¿Apostarías por mí?”, cuyo estreno está pautado para enero de 2026.

El programa es un reality de parejas en el que 12 dúos de figuras reconocidas convivirán las 24 horas del día, enfrentándose a retos que pondrán a prueba su relación, la comunicación y la confianza, dentro de un formato intenso y cargado de emociones.

Tiby Camacho participará junto a su novio, José Alfonso Medina, con quien vivirá esta experiencia televisiva que promete momentos auténticos, desafíos inesperados y una conexión real con la audiencia.

“¿Apostarías por mí?” se perfila como una de las grandes apuestas de Univisión para iniciar el año, al combinar amor, convivencia y una realidad mostrada sin filtros.

En paralelo a este nuevo reto televisivo, Tiby Camacho continúa consolidando su crecimiento en el mundo digital. Su presencia en redes sociales ha sido imparable, logrando conectar con su público de manera original y auténtica. Radicada en Miami, su influencia se ha extendido a Puerto Rico y República Dominicana, con planes de expansión a otros países de Latinoamérica durante 2026.