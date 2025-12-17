Telemedios Canal 8 y Fundación LASO presentan “Un hogar para Navidad”

Telemedios Canal 8, en alianza con Fundación LASO, presentará el especial navideño “Un Hogar para Navidad”, una producción audiovisual que combina música, emoción, historias reales de transformación y un mensaje social en favor de la adopción responsable de animales.

El especial se estrenará el 24 de diciembre de 2025 a las 8:00 de la noche, con retransmisión el 31 de diciembre, 1 y seis de enero de 2026, y su difusión simultánea por Telemedios Canal 8, LASO TV y TV Quisqueya para Estados Unidos, Canadá e islas del Caribe, llevando un mensaje de amor, solidaridad y esperanza a miles de familias dentro y fuera del país.

“Un Hogar para Navidad” contará con musicales inéditos, producidos para esta entrega, interpretados por un elenco de artistas dominicanos como Nathalie Hazim, Pavel Núñez, Tueska y Rafely Rosario. A ellos se suma la participación de la Filarmónica Joven de la República Dominicana.

Cada pieza fue grabada bajo un diseño visual cinematográfico y una narrativa construida para tocar el corazón y celebrar la magia de dar un hogar a quienes han sido rescatados y promover la adopción responsable de miles de animales callejeros que viven en las calles.

Bajo la producción general de Lorenny Solano y LASO Films, este será el primer especial de Navidad transmitido por el recién aperturado Telemedios Canal 8, consolidando la propuesta de contenido renovado y de servicio público que impulsa su girección general.

El director del canal, César Hernández, expresó que “para Telemedios, ser parte de este proyecto es un honor. ‘Un Hogar para Navidad’ representa los valores que queremos llevar a cada hogar dominicano: solidaridad, esperanza y compromiso social. Respaldar a Fundación LASO y a su presidenta, Lorenny Solano es respaldar una causa noble y urgente para el país.”

La presidenta de Fundación LASO y productora general del especial, Lorenny Solano, agradeció al canal, a los artistas y a las instituciones que se han unido para hacer realidad esta obra televisiva.

“Gracias a Telemedios Canal 8, a César Hernández, a cada artista, músico, técnico y aliado que se ha sumado, así como a nuestro productor Ruben Iriarte que está entregando el corazón para que todo quede como deseamos. Este especial ha sido producido cuidando cada detalle para ofrecer el espectáculo navideño más hermoso y emotivo que haya visto la televisión dominicana. Todo con un propósito: promover la adopción responsable y recordar que los animales no son juguetes, y que en vez de comprar y regalar un animal es mejor rescatar uno y convertirlo en familia.”

Solano destacó que el especial busca inspirar a la población a abrir su corazón y su hogar a animales rescatados y fomentar una cultura nacional de protección, empatía y responsabilidad.