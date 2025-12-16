Isaura Taveras anuncia su especial de Año Nuevo con una edición dedicada a "Íconos" de RD

Isaura Taveras continúa firme en su apuesta de iniciar el año reconociendo al talento local por sus aportes. Para ello, confirma una nueva entrega de Top 13, en su décimo tercer aniversario.

Esta nueva entrega de Top 13 se denominará "Íconos", y estará dedicada a las figuras que han sido transcendentales en el arte y la cultura dominicana. “Será un momento idóneo para recordar lo que somos, de donde venimos, el talento, la pasión y el esfuerzo de quienes ha dejado una huella imborrable en nuestra identidad”, adelantó la comunicadora.

Pautado de 8:00 a 10 de la noche por Color Visión, canal 9, Top 13 by Isaura Taveras se transmitirá, como cada año, el 1 de enero, marcando un nuevo inicio en la industria del entretenimiento nacional. Para esta edición especial cuenta con la producción y realización de René Brea, quien ha conformado un equipo de primera línea para lograr un producto digno para toda la audiencia.

“Esta será una celebración al talento, a la historia y al orgullo dominicano. Viviremos distintas formas de amar y servir a través del arte y de íconos que nos recuerdan que el éxito no es un destino, sino un camino de disciplina, pasión, respeto y propósito”, reveló Isaura.

Cabe destacar que esta nueva entrega resalta que lo verdadero, lo transcendental y lo que permanece en el tiempo se construye con arte, amor, respeto, responsabilidad social y compromiso con lo que comunicamos a través de nuestro oficio.