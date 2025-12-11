Fans podrán usar personajes Disney en videos tras acuerdo de la compañía con OpenAI

Disney ha apostatado fuerte por la IA. El gigante del entrenimiento ha suscrito un histórico acuerdo con OpenAI, invirtiendo 1.000 millones de dólares en la compañía de inteligencia artificial responsable de ChatGPT. El acuerdo de tres años también contempla la cesión de derechos de personajes de la compañía, como los de las franquicias de Marvel, Pixar o Star Wars, a la aplicación de vídeo con IA generativa Sora.

Se trata, sin duda, de la colaboración más significativa entre un estudio de Hollywood y una empresa de IA hasta la fecha. "La innovación tecnológica siempre ha impulsado la evolución del entretenimiento, aportando nuevas formas de crear y compartir grandes historias con el mundo", afirma Bob Iger, CEO de Disney, en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter.

Como parte de este acuerdo de tres años entre Disney y OpenAI, Sora podrá generar vídeos cortos a partir de las indicaciones de los usuarios, utilizando más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars, así como sus trajes, accesorios, vehículos y escenarios icónicos. Además, con ChatGPT Images podrán generar imágenes a partir de una breve descripción usando los mismos personajes y elementos, aunque dicho acuerdo no incluye la utilización de las voces ni la imagen de los actores.

"El acelerado desarrollo de la inteligencia artificial marca un momento importante para nuestra industria y, a través de esta colaboración con OpenAI, ampliaremos de manera cuidadosa y responsable el alcance de nuestras historias mediante IA generativa, respetando y protegiendo a los creadores y sus obras", añade. "Combinar las historias y personajes icónicos de Disney con la tecnología innovadora de OpenAI pone la imaginación y la creatividad directamente en manos de los fans de Disney de formas que nunca antes habíamos visto, ofreciéndoles maneras más ricas y personales de conectarse con los personajes y las historias de Disney que adoran", destaca Iger.

"Disney es el referente mundial en la creación de historias, y estamos emocionados de asociarnos para que Sora y ChatGPT Images permitan a las personas crear y disfrutar contenidos de nuevos modos", expresa Sam Altman, cofundador y CEO de OpenAI.

"Este acuerdo evidencia que las empresas de IA y los referentes de la industria creativa pueden colaborar de forma responsable para impulsar la innovación que beneficia a la sociedad, respetar la importancia de la creatividad y ayudar a que las obras lleguen a nuevas y amplias audiencias", concluye.

DE MICKEY MOUSE Y IRON MAN

Entre los múltiples personajes que los fans podrán usar en sus creaciones se encuentran Mickey y Minnie Mouse, Lilo, Stitch, Ariel, Bella, Bestia, Cenicienta, Baymax, Simba y Mufasa, así como personajes de Encanto, Frozen, Moana, Monstruos S.A., Toy Story o Zootopia. Así como también las versiones de animación e ilustraciones de héroes Marvel y Lucasfilm, como Black Panther, Capitán América, Deadpool, Groot, Iron Man, Loki, Thor, Thanos, Darth Vader, Han Solo, Luke Skywalker, Leia, The Mandalorian, los Stormtroopers y Yoda.

Disney también invertirá 1.000 millones de dólares como parte del acuerdo con OpenAI y tendrá opción a comprar futuras acciones de la compañía. No obstante, esta inversión está sujeta a la negociación de los acuerdos definitivos, las aprobaciones tanto corporativas como de la junta directiva requeridas y a las condiciones habituales de cierre. Además, el acuerdo deja claro que OpenAI no podrá usar los personajes ni otros contenidos de Disney para entrenar sus modelos de inteligencia artificial y las cuentas de los usuarios de Sora funcionarán de manera independiente, sin estar vinculadas a ninguna cuenta de Disney, incluida Disney+.

Es probable que esta asociación de un coloso del entretenimiento como Disney con OpenAI abra el camino a futuras colaboraciones entre los estudios de Hollywood y desarrolladoras de inteligencia artificial, beneficiándose de ella y creando nuevas vías de negocio. Se espera que sea a principios de 2026 cuando Sora y ChatGPT Images comiencen a generar vídeos creados por los fans usando los personajes de Disney